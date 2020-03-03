7.3 مليارات درهم أرباح أسواق المال المحلية

المصدر: أبوظبي ■ وام

نجحت أسواق المال الإماراتية في العودة إلى الصعود، خلال جلسة منتصف الأسبوع، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 7.3 مليارات درهم في ختام التعاملات.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إلى مستوى 4763 نقطة بنمو نسبته 0.84%، فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2536 نقطة، بزيادة نسبتها 2.5%، مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وكان واضحاً، منذ بداية الجلسة، توجه الأسواق نحو الارتفاع، نظراً للفارق الكبير بين أسعار طلبات الشراء وإغلاقات اليوم السابق، في الفترة التمهيدية التي تسبق افتتاح التعاملات.

وتركزت عمليات الشراء في سوق دبي على شريحة من الأسهم القيادية، في مقدمتها سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 12 درهماً، إضافة إلى سهم بنك دبي الإسلامي المغلق عند 5.35 دراهم. كما ارتفع سهم شركة إعمار العقارية إلى 3.43 دراهم، وتبعه سهم «إعمار مولز» إلى 1.55 درهم. وفي سوق أبوظبي، تركزت عمليات الشراء على بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 14 درهماً، ومصرف أبوظبي الإسلامي 5.44 دراهم.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين 420 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 184 مليون سهم، نفذت من خلال 6086 صفقة.