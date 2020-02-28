4.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.5 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1091 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 99 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.4 مليار درهم و992 مبايعة لشقق وفلل بالقيمة نفسها، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.7 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية، تلتها مبايعة بـ89 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، ثم مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 4» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 553 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، ثلاث مبايعات في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 21 مليون درهم، والثانية بـ19 مليون درهم، والثالثة بقيمة 11 مليون درهم، كما تصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 152 مبايعة بقيمة 337 مليون درهم.