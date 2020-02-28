أسعار الذهب تلامس 200 درهم للغرام

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الزيادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الارتفاعات، خلال تلك الأسابيع، إلى 11.5 درهماً للغرام وهي الأعلى منذ سبع سنوات.

وكشف مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات عن أن تلك الزيادات تعد الأعلى منذ سبع سنوات، ووصلت بالحدود السعرية للغرام من عيار 24 قيراطاً لما يقارب 200 درهم، لافتين إلى أن الأسواق شهدت أخيراً بطئاً ملحوظاً في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، متوقعين أن تظهر تأثيرات الارتفاعات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

الأسواق العالمية

بدروه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، مدير شركة «جوهرة» توحيد عبدالله، إن «الزيادات تأتي بتأثيرات متغيرات الأسواق العالمية، وتعد الأكبر في معدلاتها منذ سبعة أعوام، وفي حال استمرارها، خلال الأيام المقبلة، ستنعكس تأثيراتها بشكل أكبر في الطلب على شراء المشغولات الجديدة»، لافتاً إلى أن «فئات المتعاملين تنقسم حالياً بين متعاملين يترقبون تراجع الأسعار، وآخرين يشترون خوفاً من تسجيل زيادات جديدة إضافية».

الزيادات الجديدة

من جهته، أضاف مدير شركة «الجميلة للمجوهرات»، كالفيش كومار، أن «الزيادات الجديدة في أسعار الذهب، التي تأتي للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغت بالحدود السعرية للمعدن الأصفر معدلات غير مسبوقة منذ سبعة أعوام، أسهمت في حالة كبيرة من البطء في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، كما انعكست على مبيعات السائحين، التي تراجعت أيضاً بنسب كبيرة».

وأضاف أن «سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً وصل لمبلغ 199.5 درهماً وبما يقارب حدود 200 درهم، وهو أمر غير مسبوق في الأسواق منذ أعوام، وبالتالي فمن الطبيعي أن يلجأ بعض المتعاملين لتأجيل قرارات الشراء حالياً لمستلزماتهم من هدايا المشغولات واللجوء لحالة من الترقب».

شراء المشغولات

بدوره، اعتبر مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، أن «الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب، أخيراً، انعكست على الأسواق بحالة من البطء الملحوظ في شراء المشغولات، لكنها من جهة أخرى أسهمت في زيادة بيع متعاملين للمشغولات المستعملة للمتاجر، إضافة إلى توجّه بعض المتعاملين لبيع العملات الذهبية أو شرائها، توقعاً لاستمرار أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترات المقبلة، مع استمرار تداعيات فيروس (كورونا) في الأسواق العالمية».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، أمس، في أسواق الدولة ارتفاعاً راوحت قيمته بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام، من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 199.5 درهماً، بارتفاع قيمته أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 187.5 درهماً، بزيادة قدرها أربعة دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 178.75 درهماً، بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 153.25 درهماً بزيادة ثلاثة دراهم.

- سعر الغرام ارتفع 11.5 درهماً خلال ثلاثة أسابيع.