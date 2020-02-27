أسعار الذهب تلامس 200 درهم للغرام محليا.. تعرف على الأسباب

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين 3 و4 دراهم للغرام من مختلف العيارات، وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، ووصلت تلك الزيادات بالحدود السعرية للغرام من عيار 24 قيراطا لما يقارب 200 درهم.

وتأتي الارتفاعات التي سجلتها أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إجمالي الارتفاعات خلال تلك الأسابيع 11.5 درهما للغرام وهي تعد الأعلى منذ 7 سنوات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 199.5 درهماً، بارتفاع قيمته أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 187.5 درهماً، بزيادة قدرها أربعة دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 178.75 درهماً، بارتفاع بلغ 3.5 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 153.25 درهماً، بزيادة ثلاثة دراهم.

بدروه، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، مدير شركة «جوهرة» توحيد عبد الله، إن «الزيادات تأتي بتأثيرات متغيرات الأسواق العالمية وتعد الأكبر في معدلاتها منذ سبعة أعوام، وفي حال استمرارها خلال الأيام المقبلة ستنعكس تأثيراتها بشكل أكبر في الطلب على شراء المشغولات الجديدة»، لافتا إلى أن «فئات المتعاملين تنقسم حاليا بين متعاملين يترقبون تراجع الأسعار، وأخرى تشتري خوفا من تسجيل زيادات جديدة إضافية».