تجار: ارتفاع الأسعار يدعم إقبال متعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

كشف مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات عن أن الأسواق شهدت أخيراً نمواً ملحوظاً في إقبال عدد من المتعاملين على بيع مشغولاتهم المستعملة للمتاجر، للاستفادة من فروق الزيادات السعرية الكبيرة التي سجلها الذهب أخيراً.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الارتفاعات التي سجلها الذهب أخيراً أنعشت شراء المشغولات المستعملة بالأسواق، لكنها انعكست سلباً على حركة بيع المتاجر للمشغولات الجديدة، التي شهدت تراجعاً بنسب متباينة، وتركزت في بعض عمليات البيع للسائحين.

إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 3.75 وخمسة دراهم للغرام من مختلف العيارات، وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما بلغ إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال الأسبوعين الماضيين 7.5 دراهم.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب سوني، إن «الزيادات السعرية الأخيرة حدت من الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وأسهمت في نمو الإقبال على بيع متعاملين لمشغولاتهم المستعملة للمتاجر، في محاولة للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب، التي تعد الأكبر منذ ما يتجاوز خمسة أعوام»، لافتاً إلى أن «نمو تجارة بيع الذهب المستعمل للمتاجر تعود بفوائد على التجار أيضاً، لكون عمليات البيع تتم بخصم أسعار المصنعية والأحجار والفصوص، وهناك بعض المتاجر تعمل على (تلميع) تلك المشغولات وإعادة بيعها مرة أخرى».

من جهته، أضاف مدير المبيعات في محل «مجوهرات باقادر مبارك»، رياض اليافعي، أن «تسجيل أسعار الذهب زيادات جديدة، للأسبوع الثاني على التوالي، أسهم في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، وتحريك الطلب بنسب كبيرة على بيع عدد من المتعاملين لمشغولاتهم المستعملة إلى المتاجر للاستفادة من فروق الأسعار، إذ يفضل بعض المتعاملين البيع في تلك الأوقات للمشغولات القديمة، والانتظار لفترات تسجيل أسعار الذهب لانخفاضات بنسب كبيرة لشراء مشغولات من موديلات حديثة بأسعار أفضل».

وأشار مدير محل «علي عمار للأحجار الكريمة والمجوهرات»، محمد رفيق، إلى أن «الزيادات السعرية للذهب أخيراً أسهمت في بطء الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وذلك مع كون تلك الزيادات مؤثرة، وتأتي للأسبوع الثاني على التوالي»، لافتاً إلى أن «معظم المبيعات تركزت في الطلب من قبل السائحين على هدايا من قطع صغيرة الحجم، فيما شهدت الأسواق معدلات طلب ملحوظة من متعاملين على بيع المشغولات المستعملة للمتاجر، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة حالياً للذهب».

مؤشرات الأسعار

سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعاً راوحت قيمته بين 3.75 وخمسة دراهم للغرام، من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 195.75 درهماً، بارتفاع قيمته خمسة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 183.25 درهماً، بزيادة قدرها 4.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 175.25 درهماً، بارتفاع بلغ 4.25 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 150.25 درهماً، بزيادة 3.75 دراهم.