78.4 مليار درهم أرباح 124 شركة مدرجة خلال 2019

المصدر: أبوظبي ■وام

بلغ صافي أرباح 124 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 78.4 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو نسبته 8.6% تقريباً مقارنة مع 72.2 مليار درهم للعدد ذاته من الشركات خلال عام 2018.

وتشمل الأرباح التي تم رصدها الشركات الوطنية الإماراتية، إضافة إلى بعض الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية، علماً بأن إجمالي عدد الشركات المتداولة يصل إلى 131 شركة، ما يعني تخلف سبع شركات، معظمها من الشركات الأجنبية، عن الإفصاح عن بياناتها المالية بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لها من قبل هيئة الأرواق المالية والسلع بتاريخ 15 فبراير الجاري.

وأظهر الرصد الخاص بربحية الشركات بحسب السوق المالي المدرج فيه، أن 59 شركة متداولة في سوق دبي المالي من إجمالي 64 شركة مدرجة حققت أرباحاً بقيمة 38.7 مليار درهم خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 14.8%، مقارنة مع 33.7 مليار درهم في عام 2018.

بينما حققت 65 شركة متداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من إجمالي 67 شركة مدرجة أرباحاً بقيمة 39.05 مليار درهم خلال عام 2019، بنمو نسبته 3.1% مقارنة مع 38.5% في عام 2018.

وتصدرت البنوك المدرجة في السوقين قائمة أكثر القطاعات ربحية، حيث بلغت أرباحها 46.47 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.6% مقارنة مع 41.63 مليار درهم في عام 2018.

وتشكل أرباح البنوك نحو 59.6% من إجمالي الأرباح التي حققتها 124 شركة مشمولة بالرصد، وهو يعطي مؤشراً على مدى الثقل الذي يتمتع به القطاع، مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.

وكان 11 بنكاً وشركة تمويل مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (بنك الاستثمار لم يفصح) حققت أرباحاً بقيمة 22.34 مليار درهم خلال عام 2019، بارتفاع طفيف مقارنة مع 22.32 مليار درهم في عام 2018.

7 بنوك

ارتفعت أرباح سبعة بنوك في سوق دبي المالي إلى 24.136 مليار درهم، بزيادة بلغت 25% تقريباً مقارنة مع 19.312 مليار درهم في عام 2018. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة أكثر البنوك تحقيقاً للربحية، وبقيمة بلغت 14.5 مليار درهم خلال عام 2019، تلاه بنك أبوظبي الأول، بأرباح بلغت 12.52 مليار درهم.