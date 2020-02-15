أكبر سوق للهواتف الذكية بالعالم مهدد بالانهيار بسبب "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خفضت مؤسسة "كاونتربوينت" للأبحاث في تقرير حديث لها من توقعاتها لمبيعات الهواتف الذكية في الصين بنحو 20% خلال الربع الأول من العام الجاري،جراء تفشي فيروس "كورونا".

ووفقًا لمؤسسة الأبحاث الرائدة في الصين، ومقرها "هونغ كونغ"، تتصدر شركة "هواوي" قائمة المتضررين من تراجع المبيعات – بحسب ما ذكر موقع "Economic times".

وجاءت تقديرات "كاونتربوينت" للمبيعات غير الإلكترونية، بعد استبعاد منصات التسويق الإلكتروني، منخفضة خلال فترة تفشي فيروس «كورونا» بنسبة 50% تقريبا.

ورجحت فلورا تانغ - محللة بـ "كاونتربوينت" - أن تتأثر شركات "أوبو" و "فيفو" أيضاً عبر متاجر البيع المباشر، لكنها قللت من حدة التأثيرات على مبيعات «شاومي» و«وان بلس» و«ريلمي»، استناداً إلى تركيز هذه الشركات بشكل أكبر على المبيعات الإلكترونية والبيع في الخارج.

علاوة على ذلك، توقعت المؤسسة، التي يُعتمد على توقعاتها بصورة واسعة في قطاع الرقائق والهواتف الذكية المزدهر في القارة الآسيوية، ان تتراجع مبيعات "آيفون" بنحو مليون وحدة، جراء قرارها بإبقاء متاجرها مغلقة حتى 15 فبراير الجاري.