49.5 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في الإمارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في السوق الإماراتية، وصل إلى 49 ألفاً و559 غرفة فندقية حتى يناير 2020، لتتصدر بذلك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية قيد الإنشاء.

وذكرت الشركة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات، تستحوذ على نحو 27.5% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة قيد الخدمة في السوق المحلية، لافتة إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 42.2% من إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، ومشيرة إلى أن أسواقاً أخرى في المنطقة سجلت أرقاماً متفاوتة بنهاية شهر يناير الماضي.

وأوضحت الشركة في المؤشر الدوري، الذي يرصد حركة الفنادق قيد الإنشاء عالمياً، أن السوق السعودية حلت في المركز الثاني في المنطقة، مسجلة 40 ألفاً و218 غرفة، تشكل 39% من إجمالي الطاقة الفندقية في الخدمة حالياً، فيما سجلت مصر 5710 غرف، ووصل إجمالي الغرف قيد الإنشاء في سلطنة عمان إلى 4387 غرفة، تمثل 22% من إجمالي الغرف العاملة في السلطنة.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن منطقة الشرق الأوسط سجلت في الإجمالي 419 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء، في نهاية يناير 2020، تضم 117.3 ألف غرفة، مقابل 146 مشروعاً في منطقة إفريقيا، تضم نحو 27 ألف غرفة. وأشارت إلى أن عدد الغرف قيد الإنشاء في المنطقة تراجع بنسبة 7.7%، في يناير الماضي، لافتة إلى وجود 31 ألف غرفة إضافية في مرحلة التخطيط النهائية، وأكثر من 52 ألف غرفة في مرحلة التخطيط الأولي.

- الدولة تصدّرت الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية قيد الإنشاء.