"دورها واربح" منحت مليون درهم لمتسوقين

أفادت مجموعة مراكز التسوق، في دبي، بأن حملة "دورها واربح"، التي أطلقتها المجموعة بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أثبتت أن زيادة عدد الفائزين يومياً تعد حافزاً رئيساً للمتسوقين، حيث شهدت مراكز التسوق المشاركة زيادة في عدد المتسوقين خلال فترة الحملة الترويجية، وأثر ذلك إيجاباً في نسبة المبيعات الإجمالية بجميع مراكز التسوق المشاركة.



ووصل عدد الفائزين، خلال الحملة التي أطلقت خلال مهرجان دبي للتسوق، إلى 50 فائزاً من 15 جنسية، من المقيمين والزائرين، مشيرة إلى أن قيمة الجوائز وصلت إلى مليون درهم.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع التجزئة: "يترقب المتسوقون من الجنسيات كافة موسم مهرجان دبي للتسوق، كونه يوفر منصة مثالية لمراكز التسوق لتنظيم حملات ترويجية، وتقديم عروض مميزة على مختلف أنواع البضائع لإثراء تجربة المتسوقين. ونحن بدورنا نقوم بتنظيم حملات بهدف تعزيز قطاع البيع بالتجزئة، ومكافأة المتسوقين في مواسم مختلفة على مدار العام".