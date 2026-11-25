عربات

انتقد قراء سلوك بعض المتسوقين الذين يتركون عربات التسوق في مواقف المركبات بالمراكز التجارية، من دون إعادتها إلى الأماكن المخصصة لها، رغم قربها من مواقع الوقوف، مشيرين إلى أن هذه التصرفات غير الحضارية تتسبب في عرقلة حركة المركبات، وقد تؤدي إلى إلحاق أضرار بها نتيجة تحرك العربات واصطدامها بالسيارات المتوقفة، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمواقف، وأكدوا أن إعادة عربات التسوق إلى أماكنها المخصصة لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وتعكس الوعي المجتمعي والذوق العام واحترام حقوق الآخرين.

نظافة

أبدى قراء استياءهم من تكرار ترك بعض الأشخاص مخلفات وأكياساً على جوانب الأماكن العامة، بدلاً من وضعها في الحاويات المخصصة لها، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية وفرق النظافة للحفاظ على نظافة المدن ومظهرها الحضاري، وأشاروا إلى أن هذه السلوكيات غير المسؤولة تتسبب في تشويه المنظر العام، وناشدوا الجهات المختصة بتكثيف الرقابة وحملات التوعية، وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.

تسوّل

حذّر قراء في بعض إمارات الدولة من لجوء بعض المتسولين إلى أساليب جديدة لاستدرار عطف أفراد المجتمع، من خلال الإلحاح في طلب المساعدة المالية بحجة الحاجة إلى شراء الأدوية أو الطعام والمواد الغذائية، مستغلين مشاعر التعاطف لدى الآخرين، وأشاروا إلى أن الجهات المعنية تحذّر باستمرار من الاستجابة لمثل هذه الممارسات، في ظل وجود مؤسسات وجمعيات خيرية معتمدة تتولى تقديم المساعدات للمحتاجين وفق ضوابط وإجراءات محددة، ودعوا إلى تكثيف الرقابة والحملات التوعوية للحد من ظاهرة التسول، وتوعية أفراد المجتمع بأهمية توجيه تبرعاتهم عبر القنوات الخيرية الرسمية والمعتمدة.

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