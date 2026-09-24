1.1 مليون زائر لـ «سوق الجبيل للرطب»

استقطبت النسخة الـ11 من مهرجان سوق الجبيل للرطب، التي اختتمت فعالياتها أخيراً في سوق الجبيل بالشارقة، والتي استمرت على مدار ثلاثة أشهر، أكثر من مليون و131 ألف زائر، في إقبال يعكس مكانة المهرجان كفعالية موسمية بارزة، ويوفر للمتسوقين والزوار فرصة للتعرف إلى مجموعة متنوّعة من أصناف الرطب والمنتجات المرتبطة بالموسم.

وجاءت النسخة الـ11 بمشاركة واسعة من أصحاب محال الرطب في السوق، إلى جانب مشاركات خارجية، ووفرت للزوار مجموعة متنوّعة من أجود أصناف الرطب الطازج، بما عزز خيارات المتسوقين، وقدم تجربة متكاملة تتناسب مع خصوصية موسم الرطب.

وقال مدير أول أسواق مدينة الشارقة، عبدالله الشامسي: «نحرص على تطوير الفعاليات الموسمية بما يتناسب مع احتياجات المتسوقين ويواكب المواسم الزراعية والغذائية في الدولة، ويأتي مهرجان الرطب ضمن هذه الفعاليات التي تجمع بين دعم المنتج المحلي، وتمكين التجار، وتقديم تجربة تسوّق تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وهو ما انعكس في حجم الحضور الذي شهدته النسخة الحالية».

وشكّل المهرجان على مدار فترة انعقاده منصة مباشرة للتعريف بتنوّع الرطب الإماراتي وإتاحة مجموعة واسعة من الأصناف أمام الجمهور، إلى جانب دعم أصحاب المحال والمشاركين خلال أحد أبرز المواسم التي تشهد حركة نشطة في سوق المنتجات الزراعية والغذائية.