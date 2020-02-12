«مجمع دبي للاستثمار» يستقطب استثمارات بـ 42 مليار درهم طوال عقدين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مجمع دبي للاستثمار، المجمع الصناعي والتجاري والسكني، المملوك بالكامل لـ«شركة دبي للاستثمار»، أن المجمع الذي تم تصميمه وتطويره لتوفير مرافق منظمة وخدمات بمعايير جديدة في المنطقة، تمكن من جذب استثمارات وصلت قيمتها إلى 42 مليار درهم على مدار العقدين الماضيين، ما يدل على أهمية المجمع نموذج أعمال ناجح.

وأكد في بيان صدر، أمس، أنه حقق نمواً مستداماً وتدريجياً في محفظته الاستثمارية، إذ تم تأجير 97% حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض البالغة 17 مليون متر مربع.

ووفقاً للبيان، يتمتع مجمع دبي للاستثمار بمستوى واضح من الازدهار، ويضم أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، ويقيم فيه أكثر من 160 ألف شخص، كما يضم المجمع ست مدارس وخمسة فنادق قيد التشغيل، إضافة إلى مستشفى وأربع عيادات وشقق فندقية مزوّدة بكل الخدمات، و313 مبنى سكنياً للموظفين.

ويوفر المجمع 20 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية. كما يضم أكثر من 4200 مستأجر، بينهم 645 مصنعاً ومنشأة صناعية، و25 مبنى للمكاتب، و18 صالة عرض.

وقال المدير العام لمجمع دبي للاستثمار، عمر المسمار، إن المجمع شهد نمواً نوعياً في حجم الاستثمارات على مدار السنوات الـ20 الماضية.

وأكد أن أرقام الاستثمار المتنامية تعد دليلاً على ثقة المستثمرين بهذا المشروع، وتؤكد التزام المجمع إزاء تعزيز التصورات الإيجابية لقدراته التنافسية الهائلة.

ولفت إلى أن المجمع يعدّ واحداً من أفضل المواقع الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة العربية عموماً، ويعمل باستمرار على تعزيز بنيته التحتية وخدماته ولوائحه التنظيمية، لضمان سهولة ممارسة الأعمال وسيرها في الاتجاه الصحيح.

وذكر البيان أن المجمع شهد خلال السنوات القليلة الماضية زيادة في عمليات «التأجير من الباطن»، ما يعكس أجواء التفاؤل المتنامية في بيئة الأعمال الإقليمية، فضلاً عن السمعة الإيجابية التي اكتسبها المشروع، وجهة مفضلة للأعمال.