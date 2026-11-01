«محمد بن راشد للإسكان» توقّع مذكرة تفاهم لدراسة تطوير خدمات التجزئة بالمجمعات السكنية

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع «جرانديوس سوبر ماركت»، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة إمكانية توفير خدمات البيع بالتجزئة والمواد الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية لسكان المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة، بما يدعم تكامل الخدمات المقدمة إليهم، ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وجرى توقيع المذكرة في مقر المؤسسة بدبي، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حسن الشحي، ورئيس مجلس إدارة «غسان عبود القابضة»، غسان عبود. ووقّعت المذكرة عن المؤسسة مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، نورة محمد الرميثي، فيما وقّعها عن «جرانديوس سوبر ماركت» الرئيس التنفيذي المالي لدى «غسان عبود القابضة»، أحمد عبود.

وتضع المذكرة إطاراً للتعاون يتيح الاستفادة من خبرات «جرانديوس» في قطاع التجزئة، وبحث إمكانية توفير خدمات ومنتجات تلبي الاحتياجات اليومية لسكان المجمعات السكنية.

كما تشمل دراسة فرص التعاون الاستثماري المستقبلي، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

وقالت مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في المؤسسة، نورة محمد الرميثي: «نحرص في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تعزيز مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة، من خلال دراسة احتياجات السكان وبناء شراكات تسهم في تطوير الخدمات المتاحة لهم. وتتيح هذه المذكرة بحث فرص التعاون مع «جرانديوس» والاستفادة من خبراتها في قطاع التجزئة، بما يدعم توفير الاحتياجات اليومية بالقرب من المساكن، ويعزز راحة الأسر وجودة حياتها».

ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود المؤسسة لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص، واستكشاف فرص تطوير الخدمات والمرافق في مجمعاتها السكنية، بما يواكب احتياجات السكان ويدعم استدامة المجتمعات السكنية.