2.28 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت شركة «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، زيادة في الإيرادات بنسبة 5%، خلال العام الماضي، محققة 4.673 مليارات درهم، مقارنة بعام 2018 الذي حققت فيه 4.446 مليارات درهم، فيما وصل إجمالي الربح الصافي لعام 2019 إلى 2.286 مليار درهم، والذي يقارب صافي الأرباح المسجل في عام 2018، والبالغ 2.230 مليار درهم.

وذكرت الشركة، في بيان، أن المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت «نمشي»، والتي استحوذت عليها «إعمار مولز» بالكامل في 2019، حققت خلال العام الماضي مبيعات بـ1.028 مليار درهم بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2018، بينما سجلت مبيعات بلغت 339 مليون درهم، خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة قدرها 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

معدلات الإشغال

وحافظت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها القوي خلال العام الماضي الذي وصل إلى 92%، حيث استقبلت هذه الوجهات 136 مليون زائر، مع محافظة «دبي مول» على أدائه الاستثنائي باستقبال 84 مليون زائر في عام 2019.

الابتكار

وقال رئيس مجلس إدارة إعمار وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»، محمد العبار، إن «عام 2019 كان رائعاً بالنسبة لـ(إعمار مولز)، حيث شهدت زيادة بنسبة الإشغال واستقطاب الزائرين».

وأضاف أن «هذا التقدم بالأداء يأتي نتيجة سعينا الدائم والمتواصل نحو الابتكار، خصوصاً أننا نعمل دوماً على تقديم تجربة متجددة لضيوفنا، كما نسعى لتنويع محفظة أعمالنا والاستثمار في الفرص حتى تبقى جميع وجهاتنا مفعمة بالحياة وتستقطب الزائرين»، موضحاً أن «من الأمثلة على ذلك توسعة زعبيل، التي افتتحت أخيراً في (دبي مول) والاستحواذ الكامل على منصة (نمشي)، حيث أسهم هذان الإنجازان في الأداء الذي حققناه خلال عام 2019».

وتوقع العبار أن «نشهد استمرار هذا النجاح خلال عام 2020، إذ نركز على برامج الولاء بهدف تكرار زيارات الضيوف القادمين، وافتتاح وجهات جديدة لاستقبال أعداد أكبر مع ازدياد نسبة السياحة الداخلية، التي تحفزها استضافة معرض (إكسبو 2020)».

شراكة

وكانت «إعمار مولز» أطلقت شراكة مع مجموعة «تايم آوت»، فيما تستعد لإطلاق أول «تايم آوت ماركت» ضمن «سوق البحار»، وجهة التسوق والترفيه ذات الطابع العربي الفريد في قلب «وسط مدينة دبي».

وتتميّز هذه الوجهة بموقعها الفريد على الواجهة المائية إلى جانب نافورة دبي، وبقربها من «برج خليفة» و«دبي مول»، كما تعتبر من أرقى الوجهات في المنطقة، وتستقطب ملايين الزوّار كل عام.

الأصول المرتقبة

تعتزم شركة «إعمار مولز» افتتاح «دبي هيلز مول»، خلال الربع الرابع من العام الجاري في «دبي هيلز استيت»، والذي سيوفر نحو مليوني قدم مربعة كمساحة إجمالية قابلة للتأجير، فيما سيضم 550 متجراً للتجزئة ووجهة ترفيهية. وسيحتضن المركز التجاري أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسة، إضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي، ومتجر «هايبرماركت»، وسبعة متاجر كبرى رئيسة، فضلاً عن ما يزيد على 7000 موقف للسيارات. وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم «إعمار مولز» بإعادة تطوير «قرية السهول»، لإضافة نحو 95 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2020.