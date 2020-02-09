81 مليار درهم قيمة مبيعات 40.2 ألف عقار في دبي خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدّرت منطقة مرسى دبي قائمة أكبر 10 مناطق مبيعاً للعقارات في دبي خلال عام 2019، استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. وبحسب الإحصاءات، فإن قيمة العقارات التي تم بيعها إجمالاً في العام الماضي بلغت 81 مليار درهم موزعة على 40 ألفاً و249 عقاراً.

وتلتها في القائمة مناطق برج خليفة، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، ووادي الصفا، و«الخيران الأولى»، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمركاض، والبرشاء جنوب الرابعة، وجميرا الأولى، بجانب مناطق أخرى.

سوق العقارات

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن سوق العقارات في دبي واصلت خلال العام الماضي تقديم عروض جذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين على حد سواء، الأمر الذي أدى إلى استمرار الزخم على تلك المناطق الحيوية ذات الأسعار التنافسية، والذي يمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية في ظل توافر بيئة مواتية لعقد صفقات مربحة.

وأوضح أنه من الملاحظ أن مناطق التملك الحر لاتزال تحظى بالمزيد من الإقبال على الاستثمار، خصوصاً من قبل المستثمرين غير المواطنين وذلك على مدار السنوات الـ10 الماضية، ومن بين تلك المناطق مرسى دبي، برج خليفة، الخيران الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، المركاض، الخليج التجاري، ونخلة جميرا.

مرسى دبي

وأشار إلى أن إحصاءات حديثة لدائرة الأراضي والأملاك أظهرت أن منطقة مرسى دبي تصدرت مناطق الإمارة من حيث قيمة البيع خلال العام الماضي، بعد بيع نحو 3366 عقاراً بقيمة ثمانية مليارات و67 مليون درهم.

وأوضحت الإحصاءات أن منطقة برج خليفة (دبي وسط المدينة) جاءت في المرتبة الثانية من حيث قيمة المبيعات بسبعة مليارات و894 مليون درهم موزعة على 2368 عقاراً.

وبحسب الإحصاءات، حلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المرتبة الثالثة بقيمة أربعة مليارات و920 مليون درهم، بعد بيع 2430 عقاراً، ثم منطقة وادي الصفا 5 في المرتبة الرابعة بقيمة أربعة مليارات و541 مليون درهم، بعد بيع 1993 عقاراً، تلاها في المرتبة الخامسة منطقة «الخيران الأولى» بعد بيع 2495 عقاراً، بقيمة أربعة مليارات و410 ملايين درهم. وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة السادسة بقيمة أربعة مليارات و79 مليون درهم بعد بيع 2999 عقاراً، ثم منطقة نخلة جميرا في المرتبة السابعة بقيمة ثلاثة مليارات و741 مليون درهم موزعة على 914 عقاراً.

منطقة المركاض

وحلت منطقة المركاض بالمرتبة الثامنة بقيمة مليارين و680 مليون درهم، موزعة على 1711 عقاراً، تلاها في المرتبة التاسعة منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة مليارين و306 ملايين درهم، موزعة على 1844 عقاراً. وفي المرتبة العاشرة جاءت منطقة جميرا الأولى بقيمة مليارين و246 مليون درهم موزعة على 764 عقاراً.

وبيّن وليد الزرعوني، أن هناك خمسة أسباب رئيسة دفعت هذه المناطق إلى تحقيق معدلات بيع جيدة، أولها: الموقع الاستراتيجي وقربها من مناطق دبي الحيوية ومناطق الأعمال، وثانيها: البنية التحتية المتكاملة لتلك المنطقة ثم العائد الاستثماري، ومعدلات الطلب المرتفع، وكذلك متوسطات الأسعار التي تناسب الكثير من المستثمرين مقارنة بمناطق أخرى.

وأوضح أن مناطق دبي الحديثة باتت واحدة من أهم وأكثر المناطق طلباً على العقارات، خلال الأعوام الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة، وأوجدت سوقاً أكثر نشاطاً من قبل جميع الجنسيات حيث تحتضن الإمارة أكثر من 200 جنسية مختلفة تتعايش وتعمل معاً.

وأكد الزرعوني، أن المعطيات التي شهدتها سوق العقارات في العام الماضي، تنبئ بحالة من التفاؤل والانتعاش لعام 2020، مضيفاً أن الأشهر المقبلة من هذا العام وحتى انطلاق فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، تسهم في دعم المشهد العام للقطاع العقاري، وبداية النمو التدريجي في ظل التطور السياحي وتدفق الملايين من الزوّار، فضلاً عن تفوق البنية التحتية وافتتاح المشروعات التنموية الكبرى والجديدة التي تستقطب المزيد من الوظائف، الأمر الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على العقار في سوقي البيع والتأجير.

وأضاف أن النظرة العامة عن السوق العقارية في دبي على المدى الطويل، تبدو إيجابية ومبشرة، وتعكس هذه البيانات الواقع الحقيقي للسوق العقارية، التي أثبتت مكانتها وجاذبيتها الاستثمارية على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والشركات محلياً وعالمياً، في ظل العديد من العوامل التي تتميز بها، سواء من حيث العوائد السنوية أو المحفزات والمبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن أبرز 10 مجمعات سكنية في دبي تقدّم عائدات تراوح بين 6% و9.5%، وهي أعلى من عوائد الإيجار الرئيسة في المدن العالمية الكبرى، مثل لندن أو هونغ كونغ، التي تقل فيها العائدات حالياً عن 5%، وذلك وفقاً للتقرير الأخير الصادر عن شركة «تشيسترتنس»، تحت عنوان «مراقبة السوق - تقرير سوق العقارات في دبي للربع الرابع من عام 2019».

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عقاراً تم بيعها في منطقة مرسى دبي خلال 2019.