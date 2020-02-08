بيع 40 ألف عقار في دبي بقيمة 81 مليار درهم..تعرف على تفاصيلها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصد الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، المناطق العشرة الأكثر بيعاً للعقارات في دبي خلال 2019، استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. وبحسب الإحصاءات فإن قيمة العقارات التي تم بيعها إجمالاً في العام الماضي 81 مليار درهم موزعة على 40 ألفاً و249 عقار.

وقال الزرعوني، إن سوق العقارات في دبي واصل خلال العام الماضي تقديم عروضاً جذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين على حد سواء، الأمر الذي أدي إلى استمرار الزخم على تلك المناطق الحيوية ذات الأسعار التنافسية والذي يمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية في ظل توافر بيئة مواتية لعقد صفقات مربحة.

وأوضح أنه من الملاحظ أن مناطق التملك الحر لا تزال تحظي بالمزيد من الإقبال على الاستثمار، خصوصاً من قبل المستثمرين غير المواطنين وذلك على مدار السنوات العشر الماضية، ومن بين تلك المناطق مرسى دبي، برج خليفة، الخيران الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، المركاض، الخليج التجاري، ونخلة جميرا.

وقال إن إحصاءات حديثة لدائرة الأراضي والأملاك أظهرت أن منطقة مرسى دبي تصدرت مناطق الإمارة من حيث قيمة البيع خلال العام الماضي بعد بيع نحو 3366 عقار بقيمة 8 مليارات و67 مليون درهم، وتعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق السكنية التي تلقى رواجاً من مواطني ومقيمي دبي وأصحاب الأعمال والرؤساء على حد سواء بما توفر من نمط حياة عصري ووفرة لكافة وسائل الراحة والهدوء، بالإضافة الى قربها من أبرز معالم الجذب السياحي البحرية والمناطق الحرة في دبي كمدينة دبي للإعلام والإنترنت وقرية المعرفة.

وأوضحت الإحصاءات أن منطقة برج خليفة (دبي وسط المدينة) جاءت في المرتبة الثانية من حيث قيمة المبيعات بـ 7 مليار و894 مليوناً موزعة على 2368 عقار، وتعتبر المنطقة أرقى، وأفضل كيلومتر مربع في العالم، حيث تتصف بالتكامل من حيث كافة أنماط الحياة العصرية والتي تضج بكل ما هو مبهر واستثنائي، جامعة بين الحاضر المتألق والماضي العريق من خلال الشقق المعروضة للبيع في برج خليفة، أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بارتفاع 828 متراً ويعتبر من أفضل الأماكن السياحية في دبي.

وبحسب الإحصاءات حلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المرتبة الثالثة بقيمة 4 مليارات و920 مليوناً بعد بيع 2430 عقار، ثم منطقة وادي الصفا 5 في المرتبة الرابعة بقيمة 4 مليارات و541 مليوناً بعد بيع 1993 عقار، تلاها في المرتبة الخامسة منطقة «الخيران الأولي» بعد بيع 2495 عقار بقيمة 4 مليارات و410 ملايين. وحلت منطقة الخليج التجاري في المرتبة السادسة بقيمة 4 مليارات و79 مليوناً بعد بيع 2999 عقار، ثم منطقة نخلة جميرا في المرتبة السابعة بقيمة 3 مليارات و741 مليوناً موزعة على 914 عقار.

وتبوّأت منطقة المركاض المرتبة الثامنة بقيمة مليارين و680 مليوناً موزعة على 1711 عقار، تلاها في المرتبة التاسعة منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة مليارين و306 مليوناً موزعة على 1844 عقار. وفي المرتبة العاشرة جاءت منطقة جميرا الأولى في المرتبة العاشرة بقيمة مليار ين و246 مليون درهم موزعة على 764 عقار.

وبحسب الإحصاءات فإن قيمة العقارات التي تم بيعها إجمالاً في العام الماضي 81 مليار درهم موزعة على 40 ألفاً و249 عقار.