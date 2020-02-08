تجار: انخفاضات سعرية تحفز الطلب على مبيعات المشغولات والعملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً أسهمت في دعم انتعاش الطلب على مبيعات المشغولات، إضافة إلى تحسن الطلب على مبيعات العملات الذهبية.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الانخفاضات السعرية التي بلغت قيمتها بنهاية الأسبوع الماضي ثلاثة دراهم، مقارنة بالأسبوع الأسبق، كانت محفزة لارتفاع الطلب على المشغولات والمجوهرات، كما عزّزت من نمو الطلب على العملات الذهبية كهدايا، خصوصاً من المتعاملين من الأفواج السياحية.

وسجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.5 و3 دراهم للغرام من مختلف العيارات، وفقاً للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما تعد تلك الانخفاضات الأولى بعد ارتفاعات دامت أسبوعين، كما تُعد الأكبر من حيث القيمة منذ خمسة أسابيع.

ارتفاع الطلب

وتفصيلاً، قال مدير شركة «سيرويا للمجوهرات»، شندو سيرويا، إن «الأسواق شهدت أخيراً ارتفاعاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بتحفيز من الانخفاضات السعرية التي سجلها أخيراً»، لافتاً إلى أن «الأسواق سجلت أيضاً نمواً في الطلب على مبيعات العملات الذهبية، سواء لأغراض الهدايا أو لأغراض تتعلق بالادخار».

وأشار إلى أن «الحصص الأكبر من مبيعات العملات تركزت في السائحين، خصوصاً من جنسيات أوروبية وآسيوية الذين يفضلون شراء هدايا العملات من أسواق دبي، مع انخفاض أسعارها مقارنة بمعظم الأسواق العالمية».

مبيعات المشغولات

وقال مدير المبيعات في متجر «مجوهرات الشاهد»، مالك إمام، إن «التراجع السعري للذهب أخيراً كان من الأمور المحفزة لزيادة الطلب على مبيعات المشغولات، خصوصاً من عيار 18 قيراطاً والذي يعد الأكثر تنوعاً في تصاميم الطرز، إضافة لكونه الأقل سعراً مقارنة بعيارات الذهب الأخرى»، لافتاً إلى أن «الأسواق بدأت تشهدت نمواً في الطلب على هدايا العملات الذهبية، وذلك بدعم من تراجع الأسعار ومن توجه بعض المتعاملين لشراء الهدايا للأسر من تلك العملات، باعتبار أنها تصلح للاستخدام في أغراض الزينة، كما تصلح كوسيلة ادخار يمكن بيعها عند الضرورة».

مبيعات السيّاح

من جهته، أشار مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، فيشال دهكان، إلى أنه «من المؤشرات البارزة في الأسواق أخيراً، النمو اللافت في الطلب على مبيعات العملات الذهبية، خصوصاً من السائحين الأوروبيين أو من المقيمين من جنسيات آسيوية»، لافتاً إلى أن «الانخفاضات السعرية تُعد من ضمن العوامل التي أسهمت في نمو الطلب على تلك المنتجات، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية للانخفاضات في تحفيز الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية».

مؤشرات الأسعار

إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.5 و3 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 188.25 درهماً، بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 176.75 درهماً، بتراجع قدره ثلاثة دراهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 168.75 درهماً، بانخفاض بلغ 2.75 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 144.5 درهماً، بتراجع 2.5 درهم.

الذهب يتجه إلى أكبر تراجع أسبوعي في 3 أشهر

استقرت أسعار الذهب أمس، بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي الفيروس التاجي «كورونا» الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقاً على النمو الاقتصادي. لكن المعدن يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر، حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأميركي، تشمل تراجعاً في طلبات إعانة البطالة، وتدعيم الدولار. وكان السعر الفوري للذهب مستقراً دون تغير يذكر عند 1566.33 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكن بانخفاض 1.5% للأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1569.3 دولاراً للأوقية. وقال محلل سوق الصرف في «ديلي إف.اكس»، إليا سبيفاك: «التركيز منصب على ما إذا كنا سنحصل على صدمة اقتصادية قوية بما يكفي (من الفيروس) بما يدفع البنوك المركزية لمزيد من خفض أسعار الفائدة». لندن ■رويترز

- نمو لافت في الطلب على مبيعات العملات الذهبية من السائحين الأوروبيين وجنسيات آسيوية.

- زيادة الطلب على المشغولات من عيار 18 قيراطاً الأكثر تنوّعاً في التصاميم.