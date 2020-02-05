5068 غرفة صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الفندقية في دبي خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

شهدت المنشآت الفندقية في دبي خلال العام الماضي، دخول 5068 غرفة فندقية صغيرة ومتوسطة من فئة «النجمة الواحدة» حتى «أربع نجوم»، بحسب بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المنشآت الفندقية ضمن تلك الفئات إلى 416 منشأة، حيث استحوذت في الإجمال على نحو 46% من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة.

زيادة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، نمو عدد الغرف في المنشآت الفندقية المتوسطة والصغيرة من فئة (النجمة الواحدة) حتى (أربع نجوم) بنسبة 9.64% في نهاية العام الماضي مقارنة بالعام 2018. ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغت الزيادة في عدد الغرف ضمن هذه المنشآت في دبي 5068 غرفة فندقية خلال عام واحد فقط. وأوضحت أن إجمالي عدد الغرف وصل إلى 57 ألفاً و611 غرفة فندقية بنهاية العام الماضي، مقابل 52 ألفاً و542 غرفة في نهاية عام 2018.

عدد المنشآت

ولفتت البيانات إلى أن عدد المنشآت الفندقية المتوسطة والصغيرة وصل إلى 416 منشأة في نهاية العام 2019 مقابل 406 منشآت بنهاية العام الذي سبقه، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5%. وبينت أن عدد الغرف في المنشآت الفندقية الصغيرة والمتوسطة استحوذت على نحو 46% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، منها 26% للغرف الفندقية من فئة (أربع نجوم)، مقابل 20% للغرف من فئة (النجمة الواحدة) حتى (ثلاث نجوم).

وأكدت الإحصاءات أن السوق الفندقية تواصل النمو في مختلف فئات الغرف الفندقية، موضحة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة سجلت معدل إشغال بلغ 75% خلال العام الماضي ككل.

إجمالي الغرف

وبينت إحصاءات «دبي للسياحة» أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة وصل بنهاية العام الماضي إلى 126 ألفاً و120 غرفة ضمن 741 منشأة فندقية، بما في ذلك الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم والشقق الفندقية الفاخرة ومتوسطة المستوى الني سجلت في الإجمال معدلات إشغال بلغت 75%، بينما وصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 416 درهماً.

تسهيلات

ووفقاً لخبراء في قطاع السياحة، فإن تطوير فنادق من فئات متوسطة وصغيرة، يأتي في ظل التسهيلات المتعلقة بالرسوم والطلب المرتفع من قبل الزوار والسياح، موضحين أن السوق الفندقية في دبي تمتاز بالتنوع الكبير حالياً، وهذا ما يجعلها أكثر استعداداً في إطار التحضيرات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يتوقع أن يستقطب ملايين الزوار.

نمو ملحوظ

حقق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% خلال العام الماضي، إذ جذبت الإمارة أكثر من 16.73 مليون زائر دولي، مقارنة بالعام 2018، لتتجاوز بذلك معدل نمو السياحة العالمية الذي توقعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) بأكثر من 1%.

تطوير فنادق من فئات متوسطة وصغيرة يأتي في ظل التسهيلات والطلب المرتفع.

416

منشأة فندقية متوسطة وصغيرة في دبي نهاية 2019.