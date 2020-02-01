تجار: نمو مبيعات السائحين من المشغولات الذهبية.. وطلب محدود على السبائك

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

قال مسؤولو منافذ لتجارة المشغولات والمجوهرات، إن الأسواق سجلت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال الأفواج السياحية على شراء المشغولات الذهبية، إضافة لمعدلات طلب محدودة على شراء السبائك الذهبية.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الزيادات السعرية الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب لم تحد من معدلات النمو في مبيعات السائحين، لافتين إلى أن معدلات الطلب التي شهدتها الأسواق على السبائك بنسب محدودة ترجع إلى توقع عدد كبير من المتعاملين ارتفاع أسعار الذهب بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا»، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية على المستويات الدولية.

وسجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين 2 و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

مبيعات السائحين

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في متجر «سمارا للمجوهرات»، لينتو لوانا، إن «مبيعات السائحين سجلت نمواً في معدلاتها أخيراً، واستأثرت بالحصص الأكبر من الطلب على المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة»، مبيناً أن «الزيادات السعرية الجديدة التي سجلها الذهب أخيراً بدعم من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، لم يكن لها تأثيرات كبيرة على معدلات الطلب من السائحين».

من جهته، أشار مدير المبيعات في متجر «لي باريس داموند»، ساجد ميمان، إلى أن «الأسواق شهدت أخيراً معدلات نمو في الطلب من السائحين على هدايا المشغولات، وذلك بدعم من النشاط الكبير في حركة الأفواج السياحية في الأسواق، إضافة إلى محفزات السحوبات والجوائز التي وفرتها فعاليات مهرجان دبي للتسوق».

زيادة الأسعار

وأضاف أن زيادات أسعار الذهب لم تحد من استمرار نمو الطلب من قبل السائحين على شراء الذهب، لافتاً إلى أن «الأسواق بدأت أخيرا في تسجيل معدلات طلب بنسب محدودة على شراء السبائك الذهبية من مختلف الأوزان، وذلك مع انتشار توقعات كبيرة في الأسواق بتسجيل أسعار الذهب، ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، تأثراً بتداعيات فيروس (كورونا) وبعض الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية».

واعتبر مدير المبيعات في محل «مجوهرات الخطيب»، هشام الخطيب، أن «الزيادات السعرية للذهب أخيراً، لم يكن لها تأثيرات سلبية واضحة بالنسبة لحركة الطلب على مبيعات المشغولات، خصوصاً مع دعم النمو في مبيعات السائحين أخيراً من المشغولات»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت أخيراً عمليات بيع لمشغولات مستعملة من مستهلكين للمتاجر، كما شهدت إقبالاً محدوداً من متعاملين على شراء السبائك والعملات، مع توقع تسجيل أسعار الذهب زيادات إضافية جديدة خلال الفترة المقبلة».

ارتفاع محدود

إلى ذلك، حققت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 2 و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 191.25 درهماً، بارتفاع بلغ 2.5 درهم، وذلك بالمقارنة بمؤشرات أسعاره بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 179.75 درهماً، بزيادة قدرها 2.5 درهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 171.5 درهماً، بارتفاع بلغ 2.25 درهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 147 درهماً، بزيادة بلغت درهمين.

الذهب يتجه عالمياً لأفضل أداء شهري في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، وفي طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية في خمسة أشهر، إذ يتلقى المعدن النفيس، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، دعماً من مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناشئة عن وباء فيروس «كورونا».

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1578.73 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعد المعدن الأصفر 4% منذ بداية شهر يناير الماضي وفي طريقه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أغسطس الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1578 دولاراً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، أن تفشي فيروس «كورونا» أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين، وأبدت ثقتها في قدرة الصين على احتوائه.

وأودى فيروس «كورونا» الجديد حتى الآن، بحياة 213 شخصاً في الصين وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل العديد من الأقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر العزل، وتقييد السفر وإغلاق الشركات.

وكافحت أسواق الأسهم العالمية للعودة إلى الصعود في الوقت الذي يحدو فيه المستثمرين الأمل في أن يتم احتواء الوباء الصيني قريباً.

في الوقت ذاته، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر، لكن هذا كان على الأرجح قبل أن يلقي الفيروس بكامل ثقله. لندن ■رويترز

- ارتفاعات جديدة في الأسعار راوحت قيمتها بين 2 و2.5 درهم للغرام.