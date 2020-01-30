30 % نمواً في مبيعات المشغولات الذهبية منذ بداية «دبي للتسوق»

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن زيادة في مبيعات المشغولات الذهبية منذ بداية مهرجان دبي للتسوق وحتى الآن بنسبة بلغت 30%، مشيرة إلى أن السياح استأثروا بالحصص الأكبر من إجمالي المبيعات بنسب وصلت إلى 90%.

وأفادت المجموعة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، بأن عدد العملات الذهبية التي تم توزيعها من أعضاء المجموعة خلال تلك الفترة بلغ 2810 عملات ذهبية، فيما تم توزيع 800 ألف «كوبون» لسحوبات المشتريات، لافتة إلى أن الأيام الأخيرة للمهرجان الذي يختتم فعالياته في الأول من فبراير المقبل تشهد إقبالاً ملحوظاً على الشراء.

النسب الأكبر

وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، تشاندو سيرويا، إن أسواق الذهب المحلية شهدت ارتفاعاً بنسب مبيعات المشغولات الذهبية وصلت إلى 30% منذ بداية مهرجان دبي للتسوق في 26 ديسمبر الماضي وحتى الآن، لافتاً إلى أن المجموعة رصدت استحواذ الأفواج السياحية على النسب الأكبر من المبيعات خلال تلك الفترة.

وأضاف سيرويا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش جولة إعلامية نظمتها المجموعة في سوق الذهب بمنطقة ديرة أمس، أن إجمالي العملات الذهبية التي تم توزيعها من أعضاء المجموعة منذ بداية فعاليات المهرجان وحتى الآن على المستهلكين، وصل إلى 2810 عملات ذهبية، فيما تم توزيع 800 ألف قسيمة «كوبون» لسحوبات المشتريات في أسواق دبي.

وأشار إلى أن أسواق الذهب في الإمارة تشهد حالياً نمواً لافتاً في استقطاب مستثمرين جدد من مختلف الجنسيات، خصوصاً مع التوقعات بارتفاع الطلب خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي».

ترويج وجوائز

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ونائب المدير التنفيذي لشركة «جوهرة»، تمجيد عبدالله، أن مبيعات المشغولات الذهبية ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية مهرجان دبي للتسوق وحتى الآن، مرجعاً ذلك إلى كثافة الحملات الترويجية التي أطلقتها مجموعة دبي بمشاركة المتاجر في الأسواق، فضلاً عن جوائز العملات الذهبية والسحوبات اليومية والأسبوعية التي استقطبت عدداً كبيراً من المستهلكين إلى أسواق دبي، لاسيما من الأفواج السياحية.

ولفت إلى أن أسواق الذهب في دبي تشهد حالياً معدلات نمو متزايدة في الإقبال على شراء المشغولات، خصوصاً مع الأيام الأخيرة لمهرجان دبي الذي يختتم فعالياته في الأول من فبراير المقبل.

وبيّن عبدالله أن الرواج الكبير الذي تشهده الحركة السياحية في دبي خلال الفترة الحالية كان داعماً لحركة الانتعاش في مبيعات الذهب.

السيّاح

بدوره، قال عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ورئيس شركة «دهكان للمجوهرات»، فيشال دهكان، إن الأفواج السياحية استأثرت بالحصص الأكبر من مبيعات المشغولات الذهبية التي وصلت إلى 90% من إجمالي المبيعات منذ بداية المهرجان، لاسيما السياح من جنسيات دول آسيوية.

وأوضح دهكان أن المشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً جاءت في صدارة المبيعات، حيث يفضل المتعاملون من جنسيات دول عربية وأوروبية المشغولات من عيار 18 قيراطاً، فيما يركّز المتعاملون من الجنسيات الهندية والباكستانية على المشغولات من عيار 21 قيراطاً.

200 شركة مشاركة

قال عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ورئيس شركة «دهكان للمجوهرات»، فيشال دهكان، إن إجمالي عدد شركات تجارة المشغولات والمجوهرات التي شاركت في فعاليات مهرجان دبي للتسوق بلغ 200 شركة، تشمل فروعاً لمتاجر عدة بمختلف أنحاء أسواق دبي، وتمثل النسبة الكبرى من القطاع.

وأضاف أن أسواق دبي للذهب تشهد حالياً نمواً لافتاً في الإقبال على شراء المشغولات بالتزامن مع الأيام الأخيرة للمهرجان الذي يختتم فعالياته في الأول من فبراير المقبل، وذلك للاستفادة من الجوائز المخصصة للمشتريات وعروض تخفيضات المهرجان من المتاجر المشاركة.

90 %

من المبيعات استحوذ عليها السيّاح.