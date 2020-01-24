4.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.6 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 590 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 73 مبايعة لأراضٍ بقيمة 600 مليون درهم و517 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 700 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 3.3 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، تلتها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم، في منطقة جبل علي الأولى، ثم مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت «الحبية السادسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 63 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بـ107 ملايين درهم، وثالثة في منطقة برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.