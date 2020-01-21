"طيران الإمارات" تعلن عن حاجتها لتعيين مضيفات ومضيفين جويين

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن حاجتها لتعيين مضيفات ومضيفين جويين للعمل ضمن فريقها متعدد الجنسيات.

ودعت الناقلة المهتمين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين من مختلف الجنسيات إلى التسجيل عبر الإنترنت على موقع طيران الإمارات الخاص بالوظائف الشاغرة، وانتظار الدعوة بالبريد الإلكتروني لتحديد مكان وموعد إجراء المقابلات.

وينبغي على الشابات والشبان المهتمين أن يكونوا قد بلغوا 21 عاماً على الأقل عند وقت التقديم، وأن تصل الذراعان حتّى ارتفاع 212 سنتيمتراً عند الوقوف على رؤوس الأصابع، كما يجب أن يكونوا قادرين على التكيف مع أشخاص وأماكن ومواقف جديدة. معلومات أوسع على الموقع emiratesgroupcareers.com/cabin-crew

ويتعين على المرشحين المهتمين كذلك أن يكونوا على استعداد لقضاء يوم كامل في مكان إجراء المقابلات، وسيتم إعلام المرشحين المتأهلين بمواعيد إجراء التقييم والمقابلات التفصيلية الأوسع.

وتخدم «طيران الإمارات» حالياً 158 محطة عبر قارات العالم الست باستخدام أسطول حديث مكوّن من 271 طائرة ذات جسم عريض، وتعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينغ 777 والإيرباص A380، وتتيح الناقلة للمرشحين فرصة مهنية متميزة وتدريبات شاملة، بالإضافة إلى الانفتاح على ثقافات متميزة من خلال الانخراط مع فريق عالمي يشمل أفراد أطقم خدمات جوية من أكثر من 130 جنسية.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكن حديث مفروش وتغطية طبية كاملة وإجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف.

ويمكن لمضيفات ومضيفي «طيران الإمارات» الاستفادة من ميزة الحصول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية على رحلات الناقلة وغيرها من شركات الخطوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.