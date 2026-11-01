«ديوا العالمية» و«شنغهاي إلكتريك» تبحثان تطوير مشاريع للطاقة والمياه عالمياً

وقّعت «ديوا العالمية»، الذراع العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «شنغهاي إلكتريك» الصينية، لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية في الأسواق العالمية.

وشهد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس «ديوا العالمية»، سعيد محمد الطاير، مراسم التوقيع، فيما وقّع المذكرة عن «ديوا العالمية» النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة، المهندس وليد بن سلمان، وعن «شنغهاي إلكتريك» رئيس مجموعة توليد الطاقة، شين بينغ، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال الطاير إن التعاون يستهدف الاستفادة من خبرات دبي في قطاع المرافق والقدرات العالمية للمجموعة الصينية، لاستكشاف فرص في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات الخضراء، وتطوير مشاريع مستدامة ومجدية تجارياً.

وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون في تحديد المشاريع وتقييمها وتطويرها وهيكلتها، إلى جانب المشاركة في المناقصات والاستثمار فيها.

وتشمل مجالات التعاون المحتملة محطات إنتاج الطاقة بنظام الدورة المركبة، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وطاقة الرياح، وتحلية مياه البحر، ونقل الكهرباء وتوزيعها.

كما تمتد إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتوريد المعدات والخدمات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.