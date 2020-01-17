5.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.6 مليارات درهم. وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات العقارية الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 742 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 79 مبايعة لأراض بـ550 مليون درهم، و663 مبايعة لشقق وفلل بـ950 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات4.1 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بينما تصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بـ43 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في نخلة جميرا، فيما تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 94 مبايعة بـ226 مليون درهم