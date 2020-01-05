«إكسبو 2020 دبي» يحفز الطلب على تصاميم جديدة للمشغولات الذهبية والمجوهرات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو شركات لتجارة وتوريد المشغولات الذهبية والمجوهرات بأن معرض «إكسبو 2020 دبي»، حفز الشركات على طلب تصاميم جديدة من المشغولات والمجوهرات استعداد للمعرض المرتقب.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن التصاميم الجديدة التي سيتم طلبها من شركات التصنيع، ستكون مناسبة لمختلف زائري الحدث الدولي من مختلف الجنسيات بحيث تواكب التنوع الكبير بين الزائرين، موضحين أن التصاميم تتضمن موديلات جديدة على الطرازين الخليجي والعربي المدمجة مع موديلات غربية تصلح كهدايا تذكارية للزائرين.

خطط متنوّعة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «بيورغولد» للمجوهرات، كريم مارشنت، إن «الشركة تستعد لمعرض (إكسبو 2020 دبي) من خلال خطط متنوّعة تشمل طلب تصاميم جديدة للمشغولات الذهبية والمجوهرات، وبشكل يتناسب مع أهمية الحدث الكبير، المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زيارة»، لافتاً إلى «الحرص على ملاءمة التصاميم الجديدة لأذواق مختلف الجنسيات التي ستزور دبي خلال فترة المعرض».

وأضاف مارشنت أنه «من الطبيعي أن تكون استضافة حدث استثنائي مثل (إكسبو 2020)، محفزة للشركات على الاستعداد بخطط جديدة، لاسيما طلب تصاميم مبتكرة ومستلهمة من أجواء الفعالية»، مشيراً إلى أن «الشركة تخطط أيضاً لطرح نماذج جديدة لمنتجات التغليف والتعبئة لهدايا المجوهرات بشكل يتناسب مع مظاهر الاحتفال بالمعرض الدولي».

تنوّع كبير

من جهته، ذكر الرئيس والمدير التنفيذي في شركة «دهماني» للمجوهرات، أميت دهماني، أن «الشركة تخطط لطلب تصاميم جديدة للمجوهرات، في إطار مواكبة استضافة (إكسبو 2020 دبي)»، لافتاً إلى أن «تلك التصاميم ستواكب التنوع الكبير بين زائري المعرض، كما تتناسب مع زيادة المنافسة بين الشركات خلال فترة المعرض على مدى ستة أشهر، حيث ستعمل على تطوير عملها وطرح موديلات جديدة لاستقطاب المتعاملين».

وأوضح أن «المعرض سيعمل على إضافة العديد من العوامل إلى قطاع المجوهرات والمشغولات في دبي بصورة خاصة والدولة عموماً، أبرزها زيادة التنوّع في تصاميم المشغولات المستند إلى معايير عالمية وعربية».

موديلات جديدة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات الكالوتي»، طارق المدقة، إن «(إكسبو 2020 دبي)، حفز عدداً كبيراً من الشركات العاملة في الأسواق المحلية على التخطيط لطلب موديلات جديدة من المشغولات والمجوهرات، خصوصاً أن المعرض سيستقطب ما يزيد على 25 مليون زيارة، وبالتالي سيكون من المفيد زيادة التنوع في تصاميم المشغولات، بما يتناسب مع فئات وجنسيات زائري الحدث المرتقب واختلاف أذواقهم».

وأشار المدقة إلى أنه «من المتوقع أن تبدأ الشركات تقديم طلباتها للتصاميم الجديدة إلى المصنعين، سواء في الداخل أو الخارج، قبل انطلاق فعاليات المعرض بنحو ثلاثة أشهر».

وأضاف أن «التصاميم الجديدة ستكون مواكبة للموديلات الجديدة من المجوهرات والمشغولات الذهبية وألوانهما عالمياً، كما سيكون بعضها مستلهماً من احتفالية المعرض نفسه ومن البيئة العربية والخليجية، لاسيما الإماراتية مع خطوط غربية، بما يدعم من جاذبيتها كهدايا تذكارية للزائرين»، لافتاً إلى أن «هناك موديلات أخرى مخصصة للزائرين من جنسيات أوروبية أو آسيوية، وهو ما سيثري الأسواق بشكل أكبر بتصاميم الموديلات الجديدة».

تأثيرات إيجابية كبيرة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، رئيس شركة «جوهرة» للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «استضافة فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) على مدى ستة أشهر ستكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على أسواق المشغولات الذهبية والمجوهرات في دبي والدولة بشكل عام»، موضحاً أن من أبرز ذلك «زيادة التنوع بشكل كبير في التصاميم الجديدة، التي ستتنافس الشركات على طرحها في الأسواق لاستقطاب المتعاملين، ولمواكبة تباين الجنسيات الزائرة للمعرض».

وتوقع عبدالله أن «تبدأ طلبيات الشركات للتصاميم الجديدة خلال يونيو أو يوليو المقبلين، وذلك لاستلامها من المصنعين قبل انطلاق فعاليات المعرض في أكتوبر 2020».

وأضاف أن «مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي ستعمل على طرح حملات ترويجية وتسويقية قبيل وخلال فترة المعرض، خصوصاً أنه سيواكب بعض الفعاليات، منها يوم (ديوالي) الذي غالباً ما يشهد معدلات طلب مرتفعة من جنسيات دول آسيوية لهدايا المشغولات الذهبية».

وأشار عبدالله إلى أن «حدث كبير مثل (إكسبو 2020) يعدّ من الأحداث المحفزة للشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات على الاستعداد بخطط مختلفة، سواء في قطاع التصاميم أو في قطاعات أخرى، لاسيما أن الحدث سيعزز من ارتفاع التنافسية بين الشركات في الأسواق».

توحيد عبدالله. من المصدر