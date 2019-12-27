استقرار أسعار «البنزين» و«الديزل» في يناير

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود في الدولة، أمس، استقرار أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه، «سوبر 98» و«خصوصي 95»، خلال يناير المقبل، بشكل مماثل لأسعارها الحالية في ديسمبر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأوضحت أن سعر ليتر «البنزين» من نوع «سوبر 98» سيبقى 2.24 درهم، خلال الشهر المقبل المقبل، كما سعره في ديسمبر الشهر، إضافة إلى استقرار سعر ليتر البنزين من نوع «خصوصي 95» عند سعر 2.12 درهم.

وأشارت إلى أن سعر «الديزل» سيشهد ثباتاً أيضاً ليظل عند سعر 2.38 درهم لليتر خلال يناير2019.

يشار إلى أنه يتم تحديد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً وزيادة أو انخفاضات مخزون النفط، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.