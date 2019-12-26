%40 ارتفاعاً متوقعاً في مبيعات المشغولات الذهبية خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مديرو شركات لتجارة الذهب، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» المرتقب سيدعم بقوة مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات في الأسواق المحلية، متوقعين زيادة المبيعات بنسب تصل إلى 40% خلال فترة انعقاد المعرض مقارنة بالفترات العادية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن زيادة عدد السياح وزائري الدولة، المتوقع أن يصل إلى 25 مليون زائر خلال فترة المعرض، فضلاً عن طول فترة فعاليات المعرض التي تمتد إلى ستة أشهر، ستنعكس إيجاباً على زيادة الإقبال على مبيعات الذهب سواء لهدايا المجوهرات أو المشغولات.

عامل أساسي

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، ومدير شركة «جوهرة»، توحيد عبدالله، إن «معرض (إكسبو 2020 دبي) يُعد من العوامل الأساسية التي سيكون لها دعم قوي في زيادة المبيعات للمشغولات الذهبية والمجوهرات في الأسواق المحلية مع زيادة عدد السياح وزائري الدولة خلال فعاليات المعرض على مدى ستة أشهر»، متوقعاً ارتفاعاً في المبيعات خلال فترة إقامة المعرض بنسب تراوح بين 20 و30% مقارنة بالفترات العادية.

وأضاف عبدالله أن «التوقعات الخاصة بارتفاع أسعار الذهب خلال العام المقبل نتيجة الاضطرابات التجارية في الأسواق العالمية، لن تمنع الأسواق المحلية من الاستفادة من تأثيرات (إكسبو 2020) الإيجابية على مبيعات المشغولات والمجوهرات، حيث من المنتظر أن يشتري عدد كبير من السياح والزائرين هدايا المشغولات والمجوهرات من الدولة قبل مغادرتها».

وبيّن أن «مشتريات السياح من المشغولات الذهبية تستأثر على الحصة الأكبر من مبيعات المتاجر المحلية، وذلك مع تفضيل معظم السياح شراء الذهب من دبي والدولة بشكل عام مع تميز المشغولات بالأسعار المنخفضة والجودة المرتفعة، فضلاً عن التنوّع مقارنة بأسواق عالمية أخرى».

زخم كبير

من جهته، ذكر المدير التنفيذي لشركة «ميكورا»، والأمين العام لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات، تشيتان كارني، أن «الأسواق المحلية ستشهد زخماً كبيراً ينعكس على مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات تأثراً باستضافة فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)»، متوقعاً أن «ترتفع مبيعات المشغولات الذهبية بنسب تراوح بين 30 و40% خلال فترة تنظيم المعرض مقارنة بالفترات العادية».

وقال كارني إن «طول فترة المعرض والتي تمتد إلى ستة أشهر، ستشكل حدثاً استثنائياً في دعم حركة مبيعات المشغولات والمجوهرات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قطاع تجارة الذهب ومنتجاته ككل بجانب المستثمرين في المجال».

وأشار إلى أن «معظم التجار يترقبون فترة انعقاد (إكسبو 2020) للاستفادة من انتعاش الطلب المتوقع خلال تلك الفترة، خصوصاً مع التوقعات بأكثر من 25 مليون زيارة خلال فترة فعاليات المعرض».

تنوّع كبير

بدوره، أفاد مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، فيشال دهكان، بأن «معرض (إكسبو 2020)، سيستقطب عدداً كبيراً من الزائرين والسياح من مختلف دول العالم، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى حركة انتعاش كبيرة في مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات»، متوقعاً أيضاً أن تسجل نمواً بنسب تراوح بين 30 و40% خلال فترة انعقاد المعرض.

وأضاف أن «أسواق الذهب بالدولة، لاسيما في دبي، تمتاز بتوفيرها تنوعاً كبيراً في العرض يتناسب مع مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة والزائرة على حد سواء، وهو ما يُعد بمثابة ميزة إضافية تدعم نمو الطلب من قبل زائري (إكسبو 2020) على شراء الهدايا الذهبية والمجوهرات التذكارية خلال فترة زيارتهم للمعرض المرتقب».

حدث استثنائي

قال المدير التنفيذي لشركة «كانز للمجوهرات»، أنيل داهناك، إن «معرض (إكسبو 2020 دبي)، يُعد بمثابة حدث استثنائي من حيث طبيعته وفترة إقامته، وبالتالي سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات في الأسواق المحلية».