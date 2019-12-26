مليارات درهم تصرفات عقارات دبي 9.3

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 9.3 مليارات درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 141 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراضٍ بقيمة 100 مليون درهم، و121 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 200 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها تسعة مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ثم مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بخمسة ملايين درهم، وثالثة في «الحبية السادسة»، إذ سجلت مبايعتين أيضاً بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة الجداف، تلتها مبايعتان في منطقة برج خليفة، الأولى بـ10 ملايين درهم، والثانية بأربعة ملايين درهم.

وتصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 20 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بـ38 مليون درهم، وثالثة في «الوصل» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

دبي - الإمارات اليوم