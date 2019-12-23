4 ملايين درهم جوائز «الذهب والمجوهرات» في «دبي للتسوّق»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أمس، عن جوائز بقيمة أربعة ملايين درهم لمتسوّقي المشغولات الذهبية والمجوهرات، خلال مهرجان دبي للتسوّق، الذي ينطلق الخميس المقبل، موضحة أن مع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم في أي من منافذ البيع المشاركة، سيحصل المتسوّقون على قسيمة سحب تمكنهم من الفوز بالجوائز.

وكشفت المجموعة، خلال لقاء صحافي، أمس، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاقها 13.3 ألف عُملة ذهبية تم إصدارها بشعار «دبي مدينة الذهب»، متوقعة أن تسهم عروض المهرجان بزيادة مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة تجاوز 25% خلال فترة المهرجان.

جوائز

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «المجموعة ستطلق عروض جوائز بقيمة تصل إلى أربعة ملايين درهم لمتسوّقي المشغولات والمجوهرات في أسواق دبي، خلال فترة مهرجان دبي للتسوّق، في الفترة من 26 الجاري حتى الأول من فبراير المقبل، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة».

وأضاف عبدالله، خلال لقاء صحافي، عقدته المجموعة، في دبي، أمس، أن «200 تاجر تجزئة في قطاع الذهب والمجوهرات، يتبع لهم 500 متجر في مختلف أنحاء دبي، سيشاركون في تلك العروض».

وأوضح أنه «مع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم في أي من المنافذ المشاركة، سيحصل المتسوّقون على قسيمة سحب واحدة تمكنهم من الفوز بجوائز مختلفة يومياً، حيث سيكون هناك خمسة فائزين في السحوبات اليومية، خلال فترة المهرجان».

وتابع عبدالله أن «الفائز الأول سيحصل على 25 عُملة ذهبية، فيما سيفوز الثاني بـ20 عُملة، في حين سيحصل الثالث على 15 عُملة، بينما سيفوز الرابع بـ10 عُملات، ويحصل الخامس على خمس عُملات ذهبية».

إصدار خاص

وأعلن عبدالله عن إصدار خاص محدود من العملات الذهبية يحمل شعار «دبي مدينة الذهب» باللغة الإنجليزية، موضحاً أنه «تم صك 13 ألفاً و300 عُملة منها، تشمل 3300 عُملة يتم منحها للفائزين بالجوائز، فيما سيتم طرح الـ10 آلاف عُملة المتبقية للبيع كهدايا تذكارية في الأسواق».

وبيّن أن «العُملة الذهبية الخاصة التي سيتم طرحها في الأسواق - ستكون من عيار 22 قيراطاً بوزن ثمانية غرامات»، لافتاً إلى أنه «سيتم رفع عدد الفائزين يومياً مع إضافة ثلاثة فائزين إضافيين كل يوم سبت بداية من يناير المقبل، يحصل كل منهم على خمسة عُملات ذهبية عند الفوز».

وأفاد عبدالله بأنه «سيتم منح المتسوّقين فرصاً عدة لمضاعفة فرص الفوز بالحصول على قسيمتين بدلاً من قسيمة واحدة عند الشراء ببطاقات تابعة لـ(فيزا) بقيمة 500 درهم، كون (فيزا) شريكاً لمبادرة العروض التي تطلقها مجموعة الذهب، خلال فترة مهرجان التسوّق».

وتوقع أن «العروض التي تقدمها المتاجر، خلال فترة مهرجان دبي للتسوّق، ستسهم في تنشيط المبيعات وزيادتها بنسب تجاوز 25%، مع رفع نسب استقطاب السائحين للإقبال على شراء المشغولات».

عروض

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن «مهرجان دبي للتسوّق مع احتفاله بمرور 25 عاماً على إطلاقه خلال الدورة الجديدة، عمل على التوسع بشكل كبير في عروض التنزيلات المطروحة، بحيث لن تخلو منطقة في دبي من طرح عروض ترويجية للتسوّق».

فرصة للمستهلكين والتجّار

قالت عضو مجلس إدارة ورئيسة قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات والمديرة التنفيذية لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ليلى سهيل، إن «العروض المطروحة خلال فترة مهرجان دبي للتسوّق تمثل فرصاً للمستهلكين للشراء بأسعار مناسبة، والحصول على فرص للفوز، كما أن المهرجان يعدّ من جهة أخرى فرصة للتجار لتنشيط المبيعات».

- إصدار 13.3 ألف عُملة ذهبية تحمل شعار «دبي مدينة الذهب».

500

متجر في مختلف

أنحاء دبي تشارك

في الجوائز.