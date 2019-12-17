109 آلاف درهم سعر جناح ملكي في دبي ليلة رأس السنة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل سعر جناح ملكي في أحد فنادق دبي الفاخرة لليلة رأس السنة إلى أكثر من 109 آلاف درهم (نحو 30 ألف دولار أميركي)، شاملة الرسوم والضرائب، وفقاً لرصد أجرته "الإمارات اليوم"، فيما أظهرت مواقع شبكية متخصصة في الحجوزات الفندقية، نفاد 99% من الغرف الفندقية المخصصة لها لليلة رأس السنة وتحديداً في منطقة وسط دبي ونخلة جميرا وشارع الشيخ زايد وجميرا بيتش ريزيدنس.

وتخطت أسعار الإقامة في أجنحة رئاسية وأخرى بانورامية في فنادق على "شاطئ جميرا" حاجز الـ 90 ألف درهم لليلة رأس السنة، بينما سجلت غرف فاخرة ضمن فنادق من فئة خمس نجوم أسعاراً تراوحت بين 15 و28 ألف درهم لليلة الواحدة فقط، واستقبلت دبي أكثر من 13.5 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 4.81%، بما يعادل 1.35 مليون زائر شهرياً.

ووفقاً لمسؤولي فنادق فإن معظم الحجوزات تأتي من الأسواق الدولية بالنسبة للزوار الذين يفضلون قضاء ليلة رأس السنة في دبي، التي تعتبر واحدة من أبرز وأشهر الوجهات السياحية لاحتفالات العام الجديد على الصعيد العالمي، لافتين إلى أن أسعار الغرف الفندقية لحجوزات رأس السنة تبدأ بالارتفاع التدريجي تماشياً مع مستويات الطلب المرتفعة.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر 2019، ليصل إلى 122 ألفاً و185 غرفة، مقارنة بـ113 ألفاً و509 غرف بنهاية أكتوبر 2018، تمثل نمواً نسبته 7.64%.