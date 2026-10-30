غرفة رأس الخيمة تشارك في تدشين منظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة

شاركت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في فعالية تدشين الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة وإطلاق مبادرة منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة، التي نظّمتها هيئة رأس الخيمة للمواصلات برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وفي إطار الفعالية، وقّعت الغرفة اتفاقية شراكة مع الهيئة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، ورفع الوعي بالفرص الواعدة في قطاع التنقل ذاتي القيادة، واستكشاف مجالات مشاركة القطاع الخاص.

وقّع الاتفاقية الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير العام للغرفة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات.

وتهدف مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" إلى توفير بيئة مخصصة لاختبار المركبات وتقنياتها وتقييم كفاءتها وسلامتها، بما يعزز جاهزية رأس الخيمة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة، ويدعم تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة.

ويأتي إطلاق الإطار العام والمبادرة امتداداً لتجارب الحافلات ذاتية القيادة "RoboBus" في جزيرة المرجان، والتوسع في اختبارات مركبات الأجرة ذاتية القيادة "RoboTaxi" في منطقة الظيت الجنوبي، في إطار جهود الإمارة لتطوير منظومة نقل متقدمة تعزز جودة الحياة، وتدعم تنافسية رأس الخيمة وجاذبيتها للاستثمارات النوعية، وتجسد طموحها إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والتنمية.