غرفة رأس الخيمة توقّع خطاب نوايا مع منظمة آن أربور سبارك الاقتصادية الرائدة في ميشيغان

وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خطاب نوايا مع منظمة آن أربور سبارك (Ann Arbor SPARK)، وهي منظمة رائدة للتنمية الاقتصادية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.

وقّع خطاب النوايا مدير عام غرفة رأس الخيمة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، والرئيس التنفيذي للعمليات في منظمة آن أربور سبارك، فيل سانتر، بحضور مستشار العلاقات الدولية في مكتب سمو حاكم رأس الخيمة، الدكتور كارل ريختر.

ويهدف التعاون إلى تسهيل الروابط التجارية، وتبادل معلومات السوق والخبرات، واستكشاف المبادرات المشتركة الداعمة لرواد الأعمال والشركات في المنطقتين، ويعكس هذا التعاون التزام غرفة رأس الخيمة بتوسيع شراكاتها الدولية وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال لديها.