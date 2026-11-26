رأس الخيمة - الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وشركة “الاتحاد للماء والكهرباء”، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، ورفع كفاءة خدمات الماء والكهرباء المقدّمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم الأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة.

جرى توقيع المذكرة أمس في مركز رأس الخيمة للمعارض “إكسبو”، على هامش افتتاح سموه النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، التي تُقام برعاية سموه، وتستضيفها بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع “الاتحاد للماء والكهرباء “.

تم توقيع المذكرة بحضور وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، حيث وقعها نيابة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مدير عام الغرفة الدكتور راشد خلفان النعيمي، وعن شركة “الاتحاد للماء والكهرباء”، الرئيس التنفيذي للشركة يوسف أحمد آل علي.