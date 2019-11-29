«غرفة الشارقة»: استمرار طباعة شهادات المنشأ خلال «الإجازة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، عن إبقاء خدمة طباعة شهادات المنشأ قائمة وعدم إيقافها خلال أيام إجازتي اليوم الوطني ويوم الشهيد، وذلك من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين، محددة أوقات العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً في المقر الرئيس للغرفة.

وذكرت الغرفة في بيان أن استمرار العمل بطباعة شهادات المنشأ خلال الإجازة الرسمية، جاء نتيجة حرص الغرفة على إتمام انجاز معاملات الأعضاء، وتوفير بيئة عمل جاذبة، بما يسعد المتعاملين ويلبي تطلعاتهم، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تحقيق استدامة الأعضاء ونمو أعمالهم، وإيماناً من الغرفة بتوفير خدمات ومبادرات عالية الجودة لمتعامليها، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لرجال الأعمال والمستثمرين في إمارة الشارقة.