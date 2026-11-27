دبي - الإمارات اليوم

اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى بولندا والمجر، بتنظيم 210 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة المجرية، بودابست، بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات المجرية، بهدف بحث فرص الأعمال الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية.

وعقدت الغرفة ضمن إطار برنامج البعثة، التي ضمت ممثلين عن 22 شركة تتخذ من دبي مقراً لها، منتدى أعمال «مزاولة الأعمال مع المجر» بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بودابست، ووزارة الاقتصاد والطاقة في المجر، وغرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، والوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، إضافة إلى اتحاد الشركات المجرية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر.

وشارك في المنتدى 316 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص العمل المشترك بين أعضاء وفد البعثة التجارية من شركات دبي ونظيراتها من مجتمع الأعمال في المجر.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى أربع مذكرات تفاهم مع كل من غرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، واتحاد الشركات الهنغارية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والمجر.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتعزيز شراكات الأعمال مع الأسواق العالمية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام شركات دبي لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتوسيع حضورها الدولي، بما يدعم نمو تجارة دبي الخارجية ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار».

وأضاف: «تأتي البعثة التجارية إلى المجر في إطار الجهود المبذولة لتوثيق الروابط بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتطوير التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تمكين شركات دبي من التوسع في المجر، واستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المجرية إلى الإمارة، وتعزيز نمو التجارة البينية».

وخلال المنتدى، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، وشبكة علاقاتها الاستراتيجية، ودورها المحوري بوصفها منصة عالمية لانطلاق الشركات المجرية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

يُشار إلى أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي والمجر تجاوزت 2.9 مليار درهم خلال العام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.6%. كما ارتفع عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 30 شركة في نهاية العام 2020 إلى 246 شركة في نهاية العام 2025، بارتفاع قدره 720% خلال خمس سنوات. وواصلت الشركات المجرية تعزيز حضورها في دبي خلال العام 2026، بانضمام 42 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.