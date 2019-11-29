افتتاح «نخيل مول» في نخلة جميرا بـ 1.2 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح رئيس مجلس إدارة شركة نخيل، علي راشد لوتاه، أمس، «نخيل مول»، وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب نخلة جميرا.

وقالت «نخيل»، في بيان، إن كلفة المركز التجاري الجديد تبلغ 1.2 مليار درهم، وتعتبر الوجهة الفريدة للمفاهيم الجديدة في التسوق والمطاعم والترفيه والتسلية، إضافة إلى توفير الراحة والخدمات لسكان النخلة، البالغ عددهم 78 ألف نسمة، وجذب مذهل وجديد لملايين السياح الذين يزورون الإمارات كل عام.

وأضافت أنه يمكن الوصول إلى «نخيل مول» عن طريق المترو أو باستخدام السيارة أو سيراً على الأقدام، حيث سيتم تشغيل محطة «بالم مونوريل» لتمكين الزوار من الوصول إلى «المول» بشكل مجاني حتى نهاية فبراير 2020، كما يمكن الوصول باستخدام الطرق المباشرة للوصول إلى المواقف المتعددة الأدوار، فيما يمكن للمشاة الوصول عبر حديقة الاتحاد ومن «مرينا ريزيدنس».

ويحتوي المركز على خمسة مستويات للبيع بالتجزئة ومطاعم وخدمات ترفيهية عديدة، بما في ذلك مجمع «فوكس سينما» الذي يضم 15 شاشة، و«ترامبو إكستريم»، و«فابيلاند»، و«سوبر ماركت ويتروز»، وقاعة مطاعم «ديباشيكا»، و«إتش آند إم»، و«فيتنس فيرست» وغيرها من الوجهات.

ويعد «نخيل مول» نقطة الوصول إلى «ذا فيو ذا بالم»، وهو مرصد عام يقع على قمة برج «ذا بالم»، على ارتفاع 230 متراً فوق الجزيرة، والذي سيتم افتتاحه العام المقبل.

وقال لوتاه إن «(نخيل مول) يعد جزءاً من خطة التصميم الرئيسة لنخلة جميرا منذ انطلاق مشروع بنائها»، مشيراً إلى أن «افتتاح المركز التجاري الجديد، يعتبر بمثابة إنجاز آخر يقربنا من تحقيق أهدافنا ورؤيتنا الخاصة بهذه الجزيرة ذات الشهرة العالمية».