«إسلامية دبي» تتيح خدماتها الرقمية عبر «دبي الآن».. وأبرزها طلب الفتوى

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إتاحة خدماتها المقدمة للأفراد عبر تطبيق «دبي الآن»، في خطوة استراتيجية تعزز تكامل خدمات الدائرة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، وتدعم التوجه نحو توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، بما يرسّخ نموذجاً رقمياً متكاملاً، يتمحور حول المتعامل، ويتيح له الوصول إلى الخدمات وإنجازها بسهولة وكفاءة عبر قناة حكومية موحدة.

وتشمل المرحلة الحالية خمس خدمات، هي: طلب فتوى، وتحديد قطعة أرض لبناء مسجد، وتحديد اتجاه القبلة، والموافقة على توزيع وجبات غذائية، ومواقيت الصلاة، فيما تعمل الدائرة على إضافة خدمتين جديدتين خلال مدة أقصاها 30 يوماً، ضمن خطة مرحلية لتوسيع نطاق خدماتها المتاحة عبر التطبيق.

وتوفر الخدمات عبر التطبيق دخولاً آمناً وموحداً باستخدام الهوية الرقمية، إلى جانب سهولة البحث والوصول إلى الخدمات، وإمكانية الدفع الإلكتروني للخدمات التي تتطلب ذلك، بما يعزز ترابط رحلة المتعامل، ويقدم تجربة رقمية أكثر وضوحاً ومرونة.

ويمثل الانتقال إلى «دبي الآن» تحولاً في نموذج تقديم خدمات الدائرة للأفراد، من تعدد قنوات الوصول إلى تجربة رقمية أكثر تكاملاً، تتيح للمتعامل إنجاز خدماته ضمن منصة حكومية واحدة، بما يوفر الوقت والجهد، ويختصر الخطوات، ويسرّع الوصول إلى الخدمة.

وأكدت رئيس قسم إسعاد المتعاملين بالدائرة، هاجر علي السويدي، أن إتاحة خدمات الدائرة عبر «دبي الآن» تجسّد توجهها نحو تطوير نموذج متكامل للخدمات الحكومية، يرتكز على احتياجات المتعامل، ويواكب تطلعات دبي في بناء حكومة رقمية رائدة تتسم بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول.

في الوقت نفسه، تواصل الدائرة خلال شهر أكتوبر تقديم باقة من الدروس التوعوية والثقافية الإسلامية في مساجد الإمارة، ضمن جهودها لتعزيز الوعي، وترسيخ القيم الإسلامية، وإثراء المعرفة الشرعية لدى أفراد المجتمع، بما يعزز مكانة المسجد منارةً للعلم والهداية، ومساحةً فاعلة للتواصل وبناء الإنسان.

وتتنوع موضوعات الدروس لتلامس جوانب معرفية وسلوكية واجتماعية ترتبط بحياة المسلم، وتجمع بين التأصيل الشرعي والتوجيه التربوي بأسلوب قريب من واقع المجتمع واحتياجاته. وتشمل أبرز الموضوعات: «من أحكام زكاة النخيل»، و«فضل الصحابة واتباعهم»، و«هدايات قرآنية: اليوم أكملت لكم دينكم»، و«القدوة الحسنة»، و«من آداب عيادة المريض»، و«التحذير من الخوارج»، و«من آداب تشييع الجنازة والتعزية»، و«من آداب السفر».

وتركز الدائرة من خلال هذه الدروس على تقديم خطاب رصين، يجمع بين صحة المعلومة ووضوح الرسالة وقربها من حياة الناس، بما يسهم في تعزيز فهم الأحكام والمقاصد الشرعية، وترسيخ السلوك القويم، ونشر قيم الرحمة والتراحم والتكافل وحسن التعامل والاعتدال والوسطية، وتعزيز الوعي بالمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع.