هدايا حفلات الزفاف والانخفاضات السعرية ينعشان مبيعات الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت منافذ بيع ذهب ومجوهرات انتعاشاً إضافياً في المبيعات الجديدة، وذلك عقب إقبال متعاملين على شراء هدايا حفلات الزفاف لدى بعض الجنسيات الآسيوية والعربية خلال الشهر المقبل، مدعومة باستمرار تسجيل أسعار الذهب انخفاضات جديدة، بنسب محفزة. وقال مسؤولون في منافذ البيع لـ«الإمارات اليوم» إن متعاملين من جنسيات عربية وآسيوية يفضلون إقامة حفلات الزفاف خلال عطلات نهاية العام الميلادي ديسمبر المقبل، لافتين إلى أن معظم المبيعات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً. وسجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين درهمين و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مدير «شركة ماشوم للمجوهرات»، راجو باهي، إن الأسواق سجلت أخيراً إقبالاً من متعاملين من جنسيات آسيوية وعربية لشراء مشغولات ذهبية لمناسبات حفلات الزفاف، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يفضلون ديسمبر المقبل لإقامة حفلات الزفاف، مع توقيت مقارب لانتهاء عام ميلادي وبداية عام جديد.

وأضاف أن بعض المتعاملين حاول الاستفادة من الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً عبر عمليات شراء محدودة لعملات ذهبية، لأغراض تتعلق بالادخار والاستثمار، لاسيما أن الأسعار تعد الأكثر انخفاضاً منذ ما يجاوز شهرين.

بدوره، قال مدير شركة «الجميلة للذهب والمجوهرات»، كالفيش كومار، إن منافذ البيع شهدت مظاهر تحسن إضافية ملحوظة في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، مدعومة باحتفالات عيد الميلاد الشهر المقبل، وموسم الأعراس لدى بعض الجنسيات مع بداية عام جديد. وأوضح أن استمرار أسعار الذهب في تسجيل انخفاضات جديدة، وبنسب كبيرة، من العوامل الجديدة المحفزة والداعمة لانتعاش مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، لافتاً إلى أن الانخفاضات السعرية حفزت بعض المتعاملين على شراء عملات وسبائك بأوزان لأغراض تتعلق بالادخار، لاسيما مع توقعات بعودة الأسعار لارتفاعات بنسب كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.

في السياق نفسه، اعتبر مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن استمرار التراجعات السعرية للذهب أخيراً، التي تعد الأقل في مؤشراتها منذ ما يجاوز شهرين، بمثابة العامل الأساسي لدعم حركة المبيعات في الأسواق على المشغولات الذهبية الجديدة بنسب إضافية، خصوصاً مع مواكبتها فترة الأعراس خلال الشهرين المقبلين لدى متعاملين من جنسيات آسيوية وعربية. وأضاف أن الانخفاضات السعرية الأخيرة أسهمت أيضاً في زيادة مبيعات السياح من هدايا المشغولات الجديدة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين درهمين و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 177.5 درهماً، بانخفاض قيمته 2.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 166.75 درهماً، بتراجع قدره 2.25 درهم، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 159 درهماً، بانخفاض بلغ 2.25 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 136.25 درهماً، بتراجع درهمين.