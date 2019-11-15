52.8 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في السوق المحلية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في السوق الإماراتية، وصل إلى 52 ألفاً و810 غرف فندقية حتى أكتوبر الماضي، لتتصدر الإمارات بذلك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية قيد الإنشاء، فيما حلّت السعودية ثانياً مسجلة 40 ألف غرفة فندقية. وذكرت الشركة في تقرير لها، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات تستحوذ على نحو 30.1% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة قيد الخدمة في السوق المحلية. وأوضحت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط تضم حالياً 434 منشأة فندقية في مرحلة الإنشاء، تشمل 120 ألف غرفة فندقية، مقابل 135 مشروعاً في إفريقيا يضم 25 ألف غرفة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت تراجعاً بنسبة 5.7% في عدد الغرف، التي تعدّ في مرحلة التخطيط النهائي، مقارنة ببيانات أكتوبر 2018. وأشارت إحصاءات «إس تي آر» إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في سلطنة عُمان وصل إلى أكثر من 5000 غرفة، تشكل 26.6% من المعروض الحالي، مقابل 4976 غرفة في السوق المصرية، تشكل 2.9% من المعروض الفندقي المتاح حالياً.

434

منشأة فندقية

في الشرق الأوسط

قيد الإنشاء حالياً.