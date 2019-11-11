"دبي المالي" يميز 5 شركات بعلامات لتوضيح خسائرها المتراكمة

المصدر: شريف اليماني – دبي

أعطى سوق دبي المالي أسهم 5 شركات مدرجة علامات مميزة، لتوضيح خسائرها المتراكمة، وذلك بعد الإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري.

وجرى تمييز أسهم أربع شركات باللون الأصفر، وهي سهم شركة ديار للتطوير بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة لديها 1540.18 مليون درهم، تشكل 26.6 % من رأسمالها البالغ 5778.0 مليون درهم، وسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" بعد أن بلغت قيمة خسائرها المتراكمة 393.8 مليون درهم، بنسبة 32.5% من رأس المال، وشركة تكافل الإمارات بعد بلغت خسائرها المتراكمة 35.2 مليون درهم، تمثل 23.47% من رأس المال، وشركة يونيكاي للأغذية بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة 12.157 مليون درهم ما يمثل 37.5% من رأس المال.

وأعطى سوق دبي أول علامة حمراء لشركة الإثمار القابضة، وهي شركة مساهمة بحرينية مدرجة في أسواق دبي والبحرين والكويت، بعد أن تجاوزت خسائرها المتراكمة نحو 739.4 مليون دولار ما يمثل 97.6% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 757.7 مليون دولار.

وأصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20 % فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

ويتعين على الشركة المدرجة، بمقتضى تلك الإجراءات، الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50 % فأكثر من رأس المال، مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر، مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها، وفق جدول زمني محدد.

يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات الأسعار، تفيد أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 20 % إلى أقل من نسبة 50 % من رأسمالها، فور صدور الإفصاح من الشركة، كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر، إلى جانب اسم الشركة على شاشة الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت نسبة 50 % فأكثر من رأسمالها، فور صدور الإفصاح من الشركة.