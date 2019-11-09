انخفاضات سعرية تنشط الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع مجوهرات ومشغولات ذهبية أن الأسواق شهدت تحسناً، في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً.

وسجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 1.75 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مدير شركة «إل سندر داس زفيري للمجوهرات»، ساني إس فيرفاني، إن متاجر الذهب شهدت تحسناً، في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من الانخفاضات السعرية الأخيرة.

وأضاف أن احتفالات مهرجان الأضواء (ديوالي) كانت من العوامل المحفزة، التي دعمت المبيعات في متاجر البيع، بنسب راوحت بين 10 و15%، مقارنة بالفترات العادية.

بدوره، اعتبر مدير المبيعات في محل «دي دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، أن الانخفاضات السعرية أعادت للأسواق النشاط مرة أخرى، لشراء المشغولات الذهبية الجديدة، التي تركز معظمها في هدايا الأوزان الصغيرة.

وأشار إلى إقبال واستفسارات تتعلق بالسبائك الذهبية الصغيرة الحجم، مع توقعات بارتفاعات مقبلة في أسعار الذهب.وقدّر النمو في المبيعات، أخيراً، بين 5 و10%، مقارنة بالفترات السابقة.

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لمجموعة «ملبار للذهب والمجوهرات»، عبدالسلام كي بي، إن الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، كان مدعوماً بالانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً، إضافة إلى عمليات الشراء النشطة، خلال أو عقب مهرجان «ديوالي» للأصواء، من قبل متعاملين آسيويين، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين أقبل على الشراء مع رصد الانخفاضات السعرية بعد المهرجان.

واعتبر إقبال عدد من المتعاملين على شراء الذهب، حالياً، جاء تحوطاً من ارتفاعات سعرية مقبلة.

وذكر أن عمليات الشراء تركزت في القطع الذهبية الصغيرة، التي أسهمت في تنشيط المبيعات بنسب تقدر بنحو 10%، مقارنة بالفترات العادية.

أسعار الذهب

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً في نهاية الأسبوع الماضي 180 درهماً بانخفاض قيمته درهمان، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 169 درهماً، بتراجع بلغ درهمين. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 161.25 درهماً، بانخفاض بلغ درهمين، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 138.25 درهماً، بتراجع بلغ 1.75 درهم.