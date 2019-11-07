«في إف إس» الموزع الرسمي لتذاكر «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «في إف إس غلوبال» عن اختيارها كموزع رسمي، لبيع تذاكر معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تسهيل رحلة الأشخاص، الذين يخططون للسفر إلى دولة الإمارات بهدف المشاركة في المعرض.

وأفادت «في إف إس»، في بيان أمس، بأن مراكزها في دول مجلس التعاون الخليجي، والهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا، توفر الخدمات الخاصة بتخطيط الرحلات وحجز التذاكر الخاصة بـ«إكسبو 2020».

وأضافت أنه يمكن للمشاركين من المؤسسات شراء تذاكرهم ابتداء من أمس، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات ووكلاء السفر والمؤسسات التعليمية، بينما يمكن للسياح وللمسافرين لزيارة المعرض بصورة شخصية حجز تذاكرهم، اعتباراً من عام 2020 على الموقع الإلكتروني: (vfsglob-al.com).

وقع الاتفاقية الخاصة بالشراكة الجديدة، الرئيس التنفيذي في «إكسبو 2020 دبي»، سانجيف خوسلا، والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»، زوبين كاركاريا.

وأوضحت «في إف إس» عن توفيرها مجموعة من الباقات مع مسارات مقترحة، تشمل تذاكر فردية أو تذاكر لزيارة سريعة خلال ثلاثة أيام، لزيارة المعرض العالمي. وذكرت أن العملاء الذين يختارون الحصول على تأشيراتهم عبر خدمات «بريميوم لاونج»، أو المشاركين في برنامج الامتياز العالمي من «في إف إس»، سيتمتعون بخصومات خاصة على الباقات التي سيشترونها. وقال كاركاريا: «نحن فخورون باختيارنا رسمياً لبيع تذاكر (إكسبو 2020 دبي)، ونتطلع إلى توسيع مجموعتنا الخاصة الجديدة من الباقات للعملاء».

من جهته، قال خوسلا إن «التعاون مع (في إف إس) يعزز قدرتنا على تحقيق أهدافنا الطموحة، واستقطاب 25 مليون زائر لأكبر معرض في العالم».