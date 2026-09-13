مجالس الأعمال في دبي تستكشف الفرص الاستثمارية

اختتمت في دبي أخيراً، فعالية «الملتقى الكبير لمجالس الأعمال 2026»، الذي جمع تحت مظلته أكثر من 20 مجلساً للأعمال من دبي والإمارات الشمالية.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من قادة الأعمال، والمستثمرين، وصُنّاع القرار، والخبراء من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، بهدف توفير منصة حيوية لترسيخ العلاقات التجارية، وتبادل الرؤى والمعارف، فضلاً عن استكشاف فرص واعدة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعاون العابر للحدود. وأفاد بيان أمس بأن هذه المبادرة تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمال والتجارة والاستثمار، في وقت تلعب فيه مجالس الأعمال دوراً محورياً في هذه المنظومة المتكاملة عبر ربط القطاع الخاص بمجتمعات الأعمال الدولية، والجهات الحكومية، وقادة الصناعة.

وقال رئيس «مجلس الأعمال البلغاري في دبي»، ميلو بوريسوف: «توفر فعاليات مثل (الملتقى الكبير لمجالس الأعمال) منصة أساسية للتقريب بين مجتمعات الأعمال وبناء روابط وثيقة تتجاوز حدود القطاعات الفردية. لقد نجحت دبي في إرساء بيئة أعمال عالمية الطابع ومتنوعة، ويمكن للمبادرات التي توحد مجالس الأعمال المختلفة أن تفتح آفاقاً جديدة للشراكات، والأفكار المبتكرة، والفرص التجارية».

كما شدد بوريسوف على أهمية مشاركة بلغاريا في «معرض سوق السفر العربي» في دبي، واصفاً المعرض بأنه منصة دولية رائدة للترويج لبلغاريا، وتعزيز الروابط بين قطاعي السفر والسياحة في بلغاريا والإمارات.

من جانبها، قالت المدير العام لمجلس الأعمال الأسترالي في دبي، إميلي سلاتر: «يلعب مجلس الأعمال الأسترالي في دبي دوراً عملياً في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين أستراليا ودولة الإمارات». وأشارت إلى أن مجالس الأعمال تعمل أيضاً كجسر حيوي يربط بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، من خلال نقل تطلعات واحتياجات الأعضاء، والتشجيع على إيجاد ظروف عمل شفافة ومحفزة، ودعم السياسات التي تتيح للشركات في كلا السوقين النمو والاستثمار.