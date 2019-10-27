«حدائق الشيخ محمد بن راشد» تتصدر مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 179 مبايعة بقيمة 450 مليون درهم، منها 21 مبايعة لأراض بقيمة 175 مليون درهم، و158 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 275 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة «وادي العمردي»، وأخرى بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الثالثة».

وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة ست مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، يليها منطقة «الثنيه الخامسة» التي سجلت مبايعتين بقيمة ثمانية ملايين درهم، وثالثة في «جبل علي الأولى» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «جزيرة 2» كأهم مبايعات الشقق والفلل، يليها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم، وثالثة بقيمة 7.6 ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، يليها منطقة «الخليج التجارى» بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في «مدينة المطار» بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 750 مليون درهم، منها 26 رهناً لأراضي بقيمة 700 مليون درهم، و32 رهناً لفلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ميناء جبل علي» بقيمة 480 مليون درهم، وأخرى في منطقة «منخول» بقيمة 45 مليون درهم.