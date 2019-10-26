العروض واستقرار الأسعار ينشّطان أسواق الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مسؤولو منافذ بيع للمجوهرات والمشغولات الذهبية إن طرح عدد من المتاجر عروضاً تسويقية، سواء عبر سحوبات على جوائز، أو تخفيضات على أسعار «المصنعية»، فضلاً عن الاستقرار النسبي للأسعار، نشط الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى وجود إقبال على شراء هدايا مهرجان الأضواء «ديوالي» لدى المتعاملين من جنسيات آسيوية، لافتين إلى أن الهدايا تركزت في العملات الذهبية الصغيرة والمشغولات من عياري 21 و22 قيراطاً.

تحسّن السوق

وتفصيلاً، قال مدير «مجوهرات إبريز»، عبدالفتاح اليافعي، إن الأسواق شهدت نشاطاً وتحسناً، مدعومة باستقرار سعري للذهب، وعدم تسجيله ارتفاعات كبيرة، إضافة إلى طرح المتاجر عروضاً على المشغولات الذهبية تركزت في خفض قيمة «المصنعية» للمجوهرات لجذب المتعاملين. وأضاف أن مرور ما يجاوز شهراً على بداية العام الدراسي، دعم بدوره توجه فئات من المتعاملين نحو سوق الذهب، لاسيما مع استمرار الأسعار عند معدلات متقاربة فترة طويلة، لافتاً إلى أن تلك الفئات كانت منشغلة بمستلزمات العام الدراسي لأبنائها.

وأوضح أن العروض التي بدأت بعض متاجر الذهب التوسع في طرحها أخيراً، تركزت في السحوبات، ومنح هدايا على المشتريات، أو تخفيضات في قيمة «المصنعية»، مؤكداً أن الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» من العوامل المؤثرة إيجاباً في زيادة الطلب على الشراء.

العملات الذهبية

من جهته، اتفق مسؤول المبيعات في محل «المراري لتجارة المجوهرات»، دراميش راتار، على وجود تحسن بنسب إضافية في الاقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة أخيراً، بدعم من مهرجان الأضواء «ديوالي»، الذي بدأ منتصف الأسبوع الماضي ويستمر حتى بداية نوفمبر المقبل.

وأكد أن الاستقرار النسبي لأسعار الذهب، كان من العوامل المحفزة للإقبال على شراء المشغولات الجديدة، خصوصاً لعياري 21 و22 قيراطاً، إضافة إلى طلب على شراء العملات الذهبية. في السياق نفسه، قال مدير محل «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، حكمت ورد، إن أسواق الذهب تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالأسبوعين السابقين، وذلك لعوامل عدة من أبرزها عدم تحرك الذهب ارتفاعاً بنسب كبيرة، وتسجيله استقراراً نسبياً، إضافة إلى إقبال المتعاملين على شراء الهدايا بعد انتهاء التزامات بداية العام الدراسي، أو من جنسيات آسيوية بمناسبة مهرجان «ديوالي»، لافتاً إلى طرح العروض التنشيطية من قبل المتاجر، التي دعمت بدورها عمليات الإقبال على الأسواق.

أسعار الذهب محلياً

سجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات بلغت قيمتها درهماً للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 181.5 درهماً بارتفاع قيمته درهماً واحداً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 170.5 درهماً بزيادة قدرها درهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 162.75 درهماً بارتفاع بلغ درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 139.5 درهماً بزيادة تبلغ درهماً كذلك.