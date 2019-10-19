«ديوالي» وتراجع محدود في الأسعار يحسّنان الطلب على شراء المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكّد مسؤولو منافذ بيع مجوهرات ومشغولات ذهبية أن اقتراب مهرجان الأضواء «ديوالي»، وتراجع أسعار الذهب بشكل محدود، أسهما في تحسّن الطلب على شراء المشغولات الذهبية في الأسواق أخيراً.

وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم» ازدياد الطلب بنسب أكبر مع دخول فترة الاحتفال بالمهرجان منتصف الأسبوع المقبل، والذي يستمر حتى بداية نوفمبر المقبل.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات بنسب محدودة للأسبوع الثاني على التوالي، محققة تراجعاً بلغت قيمته 50 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

مهرجان ديوالي

وقال مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، دييب راجييش، إن اقتراب مهرجان الأضواء أو ما يطلق عليه «ديوالي»، الذي يحتفل به المقيمون من جنسيات آسيوية أسهم في تحسّن الطلب على شراء المشغولات الجديدة، خصوصاً مع توجه بعض المتعاملين لشراء الهدايا بشكل مبكر، الأمر الذي ينشط المبيعات.

تراجع الأسعار

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات دي دايموند»، ديليب سوني، إن استمرار تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، له العديد من الآثار الإيجابية في تنشيط المبيعات، لاسيما مع إقبال المتعاملين من جنسيات آسيوية على شراء هدايا مهرجان «ديوالي» بشكل مبكر.

ولفت إلى أن فترة الاحتفال بالمهرجان الذي يبدأ من 22 أكتوبر الجاري، حتى الثاني من نوفمبر المقبل ستكون له آثار جيدة على أسواق الذهب.

عامل محفز

أما مسؤول المبيعات في محل «لا برلينت للمجوهرات»، جريش رانشاندرا، فقال إن تراجع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، ولو بنسب محدودة، يحفز على شراء هدايا المشغولات الذهبية، لافتاً إلى أن منافذ البيع شهدت تحسناً في الطلب، الذي يتوقع أن يستمر بنسب متنامية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الطلب يتركز في عياري 18 و21 قيراطاً، ومن المشغولات الذهبية التي تخلو من الأحجار الكريمة، كما يتم شراء عملات ذهبية من متعاملين من الجنسيات الآسيوية.

في السياق نفسه، اعتبر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن الأسواق شهدت مؤشرات تحسن ملحوظة أخيراً، تأثراً باقتراب «ديوالي»، ومدعومة باستمرار تراجع الأسعار.

ورأى أن التأثيرات الإيجابية ستظهر بشكل أكبر اعتباراً من الأسبوع المقبل، خصوصاً مع بدء الاحتفالات، وتوقع زيادة مبيعات السياح خلال تلك الفترة.

أسعار الذهب محلياً

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات بلغت قيمتها 50 فلساً للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 180.5 درهماً بانخفاض قيمته 50 فلساً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 169.5 درهماً بتراجع قدره 50 فلساً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 161.75 درهماً بانخفاض بلغ 50 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 138.5 درهماً بتراجع بلغ 50 فلساً.