«تنظيم الاتصالات» تطلق إذاعة رقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، إطلاق إذاعتها الرقمية على الإنترنت، التي تعتبر وسيلة فعالة يتعرف جمهور المتعاملين من خلالها إلى أهم أخبار الهيئة وتقاريرها وخدماتها، وآخر التطورات والتحديثات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يمكن للراغبين في الاستماع إلى إذاعة الهيئة، متابعتها من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على صفحة الإذاعة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن الإذاعة نافذة جديدة تطل من خلالها «تنظيم الاتصالات» على متعامليها، وتستعرض من خلالها إنجازاتها وخدماتها، وآخر المستجدات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أن الإذاعة تستهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المتعاملين، بمن فيهم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.

وقال مدير عام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تحرص على أن تكون أكثر قرباً من المتعاملين، وأن تبقى على تواصل معهم على مدار الساعة، من خلال تفعيل المزيد من قنوات التواصل».

وأضاف المنصوري أن «إطلاق الإذاعة يأتي تلبية لحاجات ورغبات شريحة مهمة من المتعاملين، وهي شريحة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، سواء كانوا من المكفوفين أو ضعاف البصر».