«ديوا» تحول 16 خدمة إلى الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ

نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال أقل من 90 يوماً في تحويل 16 خدمة من أصل 21 خدمة إلى خدمات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، بما يعادل 76% من إجمالي خدماتها، على أن تستكمل الخدمات الخمس الباقية خلال الشهرين المقبلين.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن هذا الإنجاز يتجاوز المستهدف الحكومي لدولة الإمارات بتحويل 50% من القطاعات والخدمات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يعزز استقلالية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات، ويسهم في تطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة واستباقية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نواصل تعزيز ريادة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ونفخر بكون الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات التي توظف هذه التقنيات على هذا المستوى المتقدم، بما يرسخ الانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للمستخدم إلى نماذج قادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة متكاملة».

وأكد حرص الهيئة على تحقيق أثر ملموس ومستدام للمتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، من خلال إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمدخلات، وتعزيز الدقة والكفاءة، وتوفير خدمات أكثر سهولة واستباقية على مدار الساعة.

وتعكس الخدمات والعمليات التي عززتها الهيئة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة، تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات وتقديمها، عبر تقليل الإجراءات والمدخلات المطلوبة، وأتمتة المهام، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات.

وتشمل الخدمات المعززة، وعددها 16 خدمة: خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وخدمتين للاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى 13 خدمة تدعمها منظومة تسوية المدفوعات.