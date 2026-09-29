«تشاينا سكيوريتيز» تؤسس مكتباً إقليمياً في «دبي المالي العالمي»

أكد مركز دبي المالي العالمي، أمس، حصول شركة «تشاينا سكيوريتيز» China Securities على ترخيص من سلطة مركز دبي المالي العالمي لمزاولة أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المركز.

وتُعد «تشاينا سكيوريتيز»، التي تتخذ من بكين مقراً لها، من أبرز بنوك الاستثمار الصينية، وتمتلك مجموعة متكاملة من القدرات والخدمات في أسواق رأس المال للأسهم وأدوات الدين، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والخدمات المقدمة للمؤسسات.

كما حصلت «تشاينا سكيوريتيز» على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم جميع الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها التي يتم تقديمها داخل المركز وانطلاقاً منه.

ووفق الشركة، يشكل المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي قاعدة استراتيجية لدعم تواصل المجموعة مع المتعاملين والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز الروابط بين أسواق المال في الصين ودولة الإمارات والأسواق العالمية عموماً.

وتعكس هذه الخطوة مكانة دبي بوصفها بوابة حيوية لتدفقات الاستثمار بين آسيا والشرق الأوسط.

ويأتي تأسيس المكتب الجديد امتداداً لتعاون مستمر بين الجانبين، حيث تعاون مركز دبي المالي العالمي بشكل وثيق مع «تشاينا سكيوريتيز» للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها دبي، وتعزيز فهمها للسوق الإقليمية، ودعم طموحاتها في التوسع الدولي على المدى الطويل.

ومع تأسيس حضور لها في مركز دبي المالي العالمي تصبح «تشاينا سكيوريتيز» أحدث بنك استثماري صيني ينضم إلى تجمع البنوك والمؤسسات المالية الصينية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك البنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الاتصالات الصيني، وبنك التعمير الصيني، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال»، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى جانب عدد من أبرز شركات الأوراق المالية والخدمات المالية.

وتمثل البنوك الصينية الخمسة الكبرى مجتمعةً أكثر من 30% من إجمالي الأصول في قطاع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بمركز دبي المالي العالمي.