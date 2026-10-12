هيئة دبي للطيران المدني تستعرض مبادراتها في معرض المطارات 2026

تشارك هيئة دبي للطيران المدني في معرض المطارات 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، لاستعراض مبادراتها ومشاريعها لتطوير منظومة الطيران المدني، وتعزيز كفاءة الخدمات والعمليات.

وتأتي المشاركة في إطار جهود الهيئة لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران عالمياً، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي وتطوير الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في القطاع.

وتسلط الهيئة الضوء على جهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لرفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب دعم استدامة قطاع الطيران.

ويتيح المعرض للهيئة التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة والشركات العالمية والخبراء في قطاع الطيران، وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكة لتطوير منظومة الطيران المدني في دبي.

وقال مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، إن المشاركة في المعرض تمثل فرصة لاستعراض التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في دبي، وتسليط الضوء على جهود الهيئة في مواكبة المتغيرات العالمية وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتعاون مع شركائها في القطاع، بما يدعم بناء منظومة طيران متطورة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأشار لنجاوي إلى أن التحول الرقمي والابتكار يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير قطاع الطيران، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير حلول وممارسات تعزز الكفاءة والسلامة والاستدامة.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض ضمن جهودها لتطوير منظومة الطيران المدني وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، والاستفادة من التقنيات والاتجاهات الحديثة في القطاع.